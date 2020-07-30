Altın bugün ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları

Altın bugün ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları üzdü. Altının ons fiyatı dolayısıyla yükselen fiyatlar vatandaşları korkuturken, ekonomistler "altın alınmalı, ilerleyen süreçlerde daha da yükselecek" dediler. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve reşat altın bugün ne kadar? Canlı altın döviz fiyatlarında son durum ne? Son dakika kapalıçarşı altın fiyatları...