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Ekonomi

Altın bugün ne kadar? 16 Temmuz altın fiyatları...

Coronavirüs salgınının dünya üzerinde yarattığı ekonomik etki döviz kurları ve altın piyasasında artışı beraberinde getiriyor. Peki bugün altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Tam altın kaç TL? Yarım altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Yeniakit Publisher
2020-07-16 07:50:00 -
Altın bugün ne kadar? 16 Temmuz altın fiyatları...

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı yükseliş nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın markajında bulunuyor. Coronavirüs kaynaklı olarak başlayan artış, etkisini devam ettirirken, son dakika gelişmeleri de merak konusu oluyor.

Tam altın kaç TL?

Alış: 2.558,40

Satış: 2.607,65

Cumhuriyet altını kaç TL?

Alış: 2.645,00

Satış: 2.685,00

Yarım altın kaç TL?

Alış: 1.297,30 TL

Satış: 1.313,50 TL

Gram altın kaç TL?

Alış: 398.89 TL

Satış: 398.99 TL

Çeyrek altın kaç TL?

Alış: 650,60 TL

Satış: 657,50

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