Altın bu defa geriledi! Düşüşe mi geçecek?

Her gün yeni bir rekora imza atan altın haftayı yükseliş ivmesiyle kapattı. Yeni haftaya da yükselişle giren altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın ve altın treni kaçtı mı? Ons tarihi rekorları kırdı, gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2400 lira seviyelerine dayandı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 12 Mart Salı günü altın fiyatları.

Altın piyasasında yükselen seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın bu hafta rekor kırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Peki altın yatırımcıları son treni kaçıracak mı?

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi. Altın yatırımcıları Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatlar araştırılıyor.

Gram altın dün piyasalarda 2.246,94 TL'den, çeyrek altın 4.074 TL'den, yarım altın ise 8.099 TL'den kapanış yaptı.

Peki 12 Mart 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.9770 TL / 33.1500 TL

Euro alış satış: 35.8070 TL / 36.1750 TL

Sterlin alış satış: 41.7300 TL / 42.4360 TL

12 MART 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,0376 TL / 32,0441 TL

Euro alış satış: 35,0705 TL / 35,0974 TL

Sterlin alış satış: 41,0778 TL / 41,0928 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.244,35 TL / 2.244,61 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.177,99 Dolar / 2.178,30 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.927 TL / 4.069 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.902 TL / 8.104 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.783 TL / 16.425 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.734,62 TL / 39.633,05 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 15.978,03 TL / 16.386,51 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 12 MART 2024

Gram altın alış satış : 2396.31 TL / 2439.90 TL

Çeyrek altın alış satış: 3926 TL / 4068 TL

Yarım altın alış satış: 7875 TL / 8086 TL