Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

6 Kasım 2020’de 540 TL’nin üzerine çıkan gram altın fiyatı, 7 ay sonra ilk kez 400 TL’nin altına düştü. Uzmanlar söz konusu düşüşte kur hareketlerinin de etkili olduğunun altını çiziyor.

Dolardaki düşüşün nedenlerini geçtiğimiz hafta mercek altına almıştık. Peki bugünlerde 398-400 lira bandında işlem gören altın neden değer kaybediyor?

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altındaki düşüşü hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Altının gram fiyatı 3,5 ay içinde 140 liradan fazla geriledi. Bu hızlı düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Hangi faktörler etkili oldu?

Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8,57’den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL’nin altında 6,95 TL’ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu.

Eda Karadağ: Gram altın düşüşünde, Dolar/TL ve ons altının hareketi etkili oldu. 6 Kasım günü Dolar/TL’de 8 TL’nin üzerinde bir seyir görülürken, ons altında 1960 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve gram altında da 520 TL’nin üzerine doğru tepkiler başlamıştı. Sonrasında Türkiye’de ekonomi politikasında atılan adımlar, doların zayıf seyri, Dolar/TL’nin geri çekilmesini desteklerken, ons altında piyasadaki risklerin artması ve emtiaya olan talebin zayıflamasıyla yükselişini sonlandırmış oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, gram altında da aşağı yönlü bir seyir izlendi ve 400 TL’nin altına doğru bir eğim oluşmuş durumda. Teknik olarak çok hızlı yükselişin ardından kazançların geri verilmesi de bir o kadar hızlı olduğu için piyasada panik havası yaratıldı. Ancak son günlerde, daha temkinli seyirlerin görülmesi nedeniyle gram altındaki fiyat hareketinin de sakinleştiğini gözlemliyorum.

Bazı uzmanlar, "Bu düşüşlerin dip seviyesi olduğunu düşünüyoruz" şeklinde açıklamada bulunuyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yusuf Topçu: Altında şahsi fikrim, dip seviyesine dolar bazında yakın olduğumuz fikrine paralel. Ons altın 1765 dolar desteğine bir kez daha yaklaştı ve bir kez daha alımlarla karşılaştı. İlk hedefi ise 1850-1865 dolar bandı olacak. En son ağustos ayında ons altın 2065 dolara kadar yükseldikten sonra bir düşüş trendine girmiş ve rallisinin sonuna gelmişti. Altının rallileri genelde hızlı başlıyor, ardından uzun bir dinlenme sürecine giriyor. Ancak uzun vadeye baktığınızda altının getirisi nesillerdir yatırımcısını tatmin etmiştir.

Eda Karadağ: Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor. Ons altın için bu yıl 2020 yılına göre güçlü bir alım gelmesini beklemesem bile yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepkiler yıl içerisinde görülebilir. Dolar/TL'de teknik görünüm zayıf olduğu için bu durum gram altının yükselişini bir süre daha zorlaştırabilir. Son günlerde ani bir düşüş olduğu için zaman zaman gram altın üzerinde tepki alımları görülmesi muhtemel ancak ben yine de düşüşün devam edebileceğini ve böyle bir senaryoda gram altın yatırımcılarının pozisyon arttırmak için stratejilerini değerlendirebileceğini düşünüyorum.

Dolar/TL kurunda yaşanan düşüşün gram altın fiyatı üzerinde nasıl bir yansıması olur?

Yusuf Topçu: Gram altın fiyatı TL üzerinden hesaplanmakta. Ancak uluslararası işlemlerde altın, herhangi iki ülke arasındaki ticarette çok özel bir durum olmadıkça dolar ile el değiştiriyor. 6,95 seviyesine inen Dolar/TL için yerli ve yabancı kurumlar 2021 yılı için 6,25 TL’den 6,50 TL’ye uzanan bir skalada hedef fiyat verdi. TL'de halihazırda devam eden hareketin devam etmesi muhtemel, bu hareketle birlikte gram altın fiyatlarında da aşağı baskı sürecektir. Son olarak uzun vadede baktığımızda TCMB, 2020 ve 2021 yıllarında rekor seviyelerde altın ithalatı yaptı.

Eda Karadağ: Gram altını ele aldığımızda, Dolar/TL ve ons altın hesaplamasıyla bir tahmin yürütüyoruz. Dolayısıyla Dolar/TL’nin kasım ayından bu yana devam eden düşüş trendi, gram altın üzerinde de aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Bu düşüşe, ons altının da eşlik etmesiyle gramdaki düşüş daha sert olmuş durumda. Ancak bu durum değişebiliyor. Dolar/TL’nin düşük seviyelerde olduğu zamanlar, ons altında yükseliş görülebiliyor ve böyle bir senaryoda gram altında fiyatlar dengeleniyor.

Kısa vadede altın fiyatlarında nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?

Yusuf Topçu: Dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Aralık ayından bu yana dolarizasyonda bozulma olmamasına rağmen TL değer kazanmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında henüz sona gelmemiş olmamız, bize TL'nin bu hareketinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede Dolar/TL'nin aşağı, ons altının ise yukarı yönlü fiyat hareketleri birbirini dengeleyecektir.

Eda Karadağ: Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin’de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.

Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD’nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.

Her zaman güvenli liman denilen altın için durum değişti mi?

Yusuf Topçu: Altın insanlık tarihinin büyük bir bölümünde para saklama aracı olmuş ve değerini korumuştur. 10 ve 30 yıllık ABD tahvillerinde son dönemde yaşanan satış ve yükselen getiriler sebebiyle güvenli liman altından bir diğer güvenli liman ABD hazine borçlarına kaymakta. Ancak 2008 yılından beri ABD hazinesi ve ABD doları, kendi yaşadığı krizler, Çin'in yükselişi, Bitcoin'in küresel ölçekte kabul görmeye başlaması gibi birçok sebep dolayısıyla güven erozyonu yaşamakta. Literatürde "Risksiz yatırım" olarak geçen ABD tahvilleri, ödeme zorlukları yaşadığı takdirde Fed tarafından geri alınabilir.

Ancak bu durum ABD Merkez Bankası'nı son yıllarda olduğu gibi sonsuz bir parasal genişleme döngüsüne itmekte. Üzerine 2021 yılında baş gösteren enflasyon beklentilerini eklediğinizde, ABD doları ve ABD tahvillerini elinde tutan yatırımcıların güven kaybı her geçen gün artıyor. Altın aynı dünya ekonomisi gibi çok hassas bir dengede. Ancak güvenli liman özelliğini kaybetmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil.

Eda Karadağ: Salgın nedeniyle zorlu bir yıl geçirdik ve hala mücadele sürüyor. Belki, 2021 yılı 2020 yılına göre önlemlerin arttırıldığı, aşılamanın başladığı ve Dünyanın biraz daha hareket alanının olduğu bir yıl olması nedeniyle daha farklı.

Dünya iyileşmeye çalışıyor ve aynı zamanda değişim gösteriyor. Dünya değiştiği için yatırımcılarda tasarruf alanlarında değişiklik gösterebiliyor. Eskiden, fiziki olarak altını almak daha mantıklı gelirken, şimdi başka seçeneklerin sunulması, yatırım araçlarındaki yelpazenin genişlemesi, yatırımcılarında bu alanlara yönelmesini destekliyor. Ama piyasada en ufak bir fırtınada yine de altının ön plana çıktığını da biliyoruz ve geçen yıl salgın döneminde birçok kez buna şahit olduk. Dolayısıyla ben hala altının güvenli liman olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.