“Altın Ambulans Ödülleri”ne Afyonkarahisar’dan aday

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekil ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş, “Altın Ambulans Sağlık Ödülleri” yarışmasına katılacak.

Türkiye genelinde düzenlenecek olan “Altın Ambulans Sağlık Ödülleri” için yarışmasına aday gösterilen Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekil ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Ateş Doğan bu yarışmaya iki kişinin aday gösterildiğini belirterek, "Altın Ambulans Sağlık Ödülleri Yarışması geçtiğimiz yıllarda da yapıldı. O dönemlerde aday olmadık ama artık ekip arkadaşlarımızın isteği ve beni layık görmelerinden dolayı başarı hikayemle birlikte katılmaya karar verdim. Başarı öykümüzle birlikte ön elemeden geçtik şu an oyları bekliyoruz artık. Bu kategori de iki kişi aday gösterildik diğer aday Tekirdağ’dan. Kendisi de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız zaman zaman kendisiyle de konuşuyoruz ve buradan kendisine de başarılar diliyorum. Nasipte kim varsa o kazansın o da çok başarılı bir arkadaşımız biz de burada kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Muhammed Emin Dağhan beni aday olarak göstermiş Afyon’dan kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum. Afyonkarahisar şehirlerarası geçit kavşağı biz naçizane sosyal medya üzerinden kendimizi ve 112’nin yaptığı çalışmaları tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Afyon’un güzelliklerini ve değerlerini göstermeye çalışıyoruz. Bu yarışmayı kazanırsak eğer İstanbul’da bunun için bir tören hazırlanacak ve orada da ilimizi çok güzel tanıtabileceğiz bunun yanında 112 olarak yaptığımız işleri iletme şansımız olacak. Bu sebeplerden dolayı kazanmak istiyoruz. Bizim amacımız 112’de güzel işlerin olduğunu ve bir gün çalışıp üç yatmadığımızı insanlara göstermektir” diye konuştu.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Muhammed Emin Dağhan ödül hakkında bilgi verdi. Dağhan, “Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak her yıl 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası’nda düzenlemiş olduğumuz Türkiye çapında ki Altın Ambulans Sağlık Ödülleri kapsamında bu yıl Afyonkarahisar ilimizden Dr. Gülsüm Ateş Doğan hocamız aday gösterildi. Başhekim statüsünde Türkiye çapında iki aday mevcut tabii bu adayların değerlendirme süreci zaman içerisinde yapmış olduğu başarılar, gayret ve çabalar kapsamında derneğimizin yönetim kurulu tarafından belirleniyor. Geçmiş yıllarda Sağlık Müdürü ve Yılın Şube Müdürü kapsamlarında Afyonkarahisar adına ödüller aldık. Bu yolda başhekimimiz adına desteklerinizi bekliyoruz. Ülke çapında bu yıl altıncısı düzenleniyor yani aday bile gösterilmek ilimiz adına ve bizim açımızdan büyük bir başarıdır. Başhekim kategorisinde iki aday ve toplamda diğer kategorilerden de 80’e yakın aday mevcut” dedi.