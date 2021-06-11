Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'Burada kalmaz' diyerek uyardı

Dolar ve gram altın haftanın son işlem gününe hızlı bir düşüşle başladı. Dün dolar günü 8,42'den, gram altın ise 515 liradan tamamlamıştı. Bugün 8,29'a kadar gerileyen dolar, şu sıralar 8,40'tan işlem görüyor. Gram altın ise 509 lira seviyesinde.

Altın fiyatlarındaki gidişata ilişkin uzmanlardan çarpıcı uyarılar geldi. Yatırımcılar, 'Altındaki düşüş devam edecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Oktay Teknik Analiz tarafından yapılan yoruma göre, “510 seviyelerine kadar gelmiş olan gram altın var. Bunun sebebi dolar kurundaki gevşemeden kaynaklıdır. Ben aşağı düşme konusunda biraz daha pay olduğunu düşünüyorum. Ons tarafında ise 1870 ile 1930 arasındaki bant devam edecek. Bu 25 gün böyle olacak. Gram altının 511’in üzerinde kalması sonrası fiyatlar 530’lara kadar çıkabilir. Bunun için ons altının 1938’i geçmesi gerekebilir. Ama Ons tarafı için bunun erken olduğunu düşünüyorum” denildi.

Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, “Geçen hafta uzun vade beklemeyecek olanlar için satsınlar, demiştim. Altın tarafında kur burada kalmaz. Geçici olacak. Bugünkü konjoktür bu. Orta ve uzun vadede altın destekleniyor” dedi.