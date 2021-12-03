'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın’ın son uyarısı bomba: Yapmayın, üzülürsünüz

Geçtiğimiz aylarda 'Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Toprak için ise son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın'dan yeni bir açıklama geldi.

Mavigazetem sitesine dolar ile ilgili önemli bir yazı kaleme alan Kaan Sarıaydın, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İşte Kaan Sarıaydın'ın o yazısı:

Sizlere daha önce televizyon programında bahsetmiştim; dünya yeni bir bloklaşmanın içerisinde, 5 artı 1 Türkiye bloğu diye.

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya’dan oluşan bir blok. Hamdolsun ki bu blok gerçekleşecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın diye ekranlarda anlatmıştım.Malum Ermenistan başbakanı Paşinyan bu konuda iş birliği için ziyarete geldi. Yeni dünyayı okuyamayan insanlar, iktisat nedir bilmeyenler, dolar ile oturup dolar ile kalkanlar tüm bu süreç içinde pişmanlık yaşayacaklardır!

Türkiye artık güçlü ve dünyada söz sahibi olan bir ülkedir ve bu süreç tüm hızıyla devam edecektir. Dolar operasyonları, sokak operasyonları tutmayacaktır! Sizlere her zaman aktardığım değerlendirmelerin hepsinin arkasındayım. Bana şimdi “hani Kaan bey dolar artmazdı, hani Kaan bey ne oldu?” gibi söylemlerde bulunan arkadaşlar sizleri anlıyorum ama gerçekten erken reaksiyon gösteriyorsunuz ve mahcubiyet yaşayacaksınız.

"Dolarda tutmayın üzülürsünüz"

Yine söylüyorum, dolar güvenli bir liman değil artık. Hatta bir liman biledeğil! Sakın geminizi liman diye orada tutmayın çünkü üzülürsünüz.

Dijital para dünyası bir kumarhanedir kaçının dedim, yine söylüyorum. En güçlü liman üretimdir! Toprak fabrikadır! Dünyada kapital güç bile Türkiye’yi yarınlarda ilk 5’te gösterirken, sizler sokakta tencere tava çalanlara itibar etmeyin, aldanmayın. Artık özgür ve güçlü bir ülke var. İsteseniz de istemeseniz de bu durum gerçekleşecektir!

100 yıllık planlar teker teker hayata geçiyor. İktisat eğitimini sadece grafiklerden ve elde olan verilere göre değerlendiren ekonomist geçinen insanlar sizlere yalan söylüyor. Çünkü öğrendiği yalan ise söylediği de yalan olur! Sosyopolitik iktisat ihracat ve ithalat ile değil itaat ve itaatsizlik teslimiyet veya bağımsızlıkla alakalıdır. Dünyada hiçbir üretimi olmayan ülkelerin bir çoğunun para birimi çok değerli ve değer kazanmaya devam eder. Bir bakın bakalım ithalat ve ihracatına. Eğer bugün iktisat ihracatla alakalı olsaydı Rusya ekonomik olarak dünya devi olurdu. Bu nedenle aziz kardeşlerim artık dolar da dolar demeyin. Beyin ölümü yakındır aziz ülkemde Benjamin Franklin’in…