'Altın alın, toprak için son şans' demişti! Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Uzak durun, eriyecek

Geçtiğimiz günlerde, 'Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Toprak için ise son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın'dan yeni bir açıklama geldi.

Peş peşe gelen kripto vurgunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaan Sarıaydın, kritik uyarılarda bulundu.

Kaan Sarıaydın, Beyaz Tv'de Her Açıdan programında yaptığı açıklamada, "Herkes dinlesin. Kripto paralar eriyecek. Uzak durun. Ne dedik? Toprak fabrikadır. Altın dostundur. Ağladılar. Onu dediğimizden beri altın 400’lerden 525’lere geldi. Kripto yarısına düştü. Etrafımda o kadar çok insan var ki bunun için borç çekmişler. Kredi çekip buraya yatırıyorlar. Bu piyasanın en büyük oyuncusu Türklerdir. Birikimlerinizi kumarda kaybediyorsunuz. Kripto kurbanı olmayın. Bırakın, açız, bittik filan. Bu paralar küresel güçlere gitti. Geçmiş olsun" dedi.