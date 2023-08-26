Altın alarmı, aklınızı alacak! Altın yatırımcılarına kritik uyarı, aman dikkat: tartarak altın alın, imitasyon paniği yaşanıyor!

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından altına olan talepte artış yaşandı. Yatırımcılar, altın alımına yönelirken uzmanlar, 'Sahte altına karşı dikkatli olun' uyarısında bulundu. İşte sahtekarların altın konusundaki yeni taktikleri...

Halkın en fazla güvendiği yatırım araçlarından olan altındaki son fiyat düşüşleri birçok kişinin yüzünü güldürdü. Bireyler, altın fiyatlarının düşüşünü değerlendirerek altın biriktirmeye başladı. Ancak bu dönemde, sahte altınlarla ilgili endişe verici durumlar da piyasada ortaya çıktı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın piyasasında en çok rastlanan sahtecilik türlerini ve altın alırken dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Bendevi Palandöken, güvenilir kaynaklardan altın almanın, ürünün rengi, ağırlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesine sahip olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaptığı açıklamada, özellikle son bir yıl içerisinde altına olan talebin büyük ölçüde arttığına dikkat çeken Palandöken, "Gram altının Ağustos 2022'de 1016 lira seviyesinde olduğu düşünülürse, şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunması, yatırımcıların son bir yılda yüzde 66 oranında kazanç elde ettiğini gösteriyor. Altına yapılan yatırımların güvenli liman olarak görülmesi, bu artışın temel nedenlerinden biri." şeklinde konuştu.

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Altın sektöründe sahteciliğin giderek arttığına dikkat çeken Palandöken, özellikle internet üzerinden veya güvenilir olmayan kaynaklardan altın almanın risk taşıdığını belirtti.

Palandöken, sahte altın olaylarının genellikle kuyumcularda ve takı alımlarında ortaya çıktığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Altın alımı güvenilir yerlerden, tanıdığınız kuyumculardan veya mahalle esnaflarından yapılmalıdır. Bu tür yerlerle güven ilişkisi zaten vardır. Altın alırken ve satarken ürünün rengi, ağırlığı, bükülebilme özelliği, ayarı, tescili ve TSE belgesi gibi faktörlere mutlaka dikkat etmek gerekmektedir."

TARTARAK ALIN!

Sahte altın farklı ışıklarda parlaklık ve renk değiştirir. Gerçek altın hiçbir farklı ışık altında değişmez. Sahte altın çok daha hafif olur. Gerçek altın bükülmez, kırılmaz ve parlaklığını kaybetmez.