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Ekonomi Altın alacakları Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Param olsa...
Ekonomi

Altın alacakları Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Param olsa...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, son dönemde normal seyrinde devam eden altın fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:05:00 -

Altın fiyatları, küresel ekonominin toparlanması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü. Varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentiler faizsiz bir varlık olan altının baskı altında kalabileceğine dair endişeleri de artırıyor.

Öte yandan Beyaz Tv'de Her Açıdan programında konuşan Dr. Ramazan Kurtoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ramaza Kurtoğlu, yatırımcıların dijital altın hesaplarına dikkat etmesi gerektiğini ve fiziki altın toplaması gerektiğini belirtti.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "ABD İstihbaratı Konseyi’nin en yüksek başkanı ons altının 10 bin dolar olursa şaşılmaması gerektiğini söylüyor. Almanlar daha fazlasını söylüyor. En güvenli liman altındır. Ben param olsa altın alırım" ifadelerini kullandı.

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