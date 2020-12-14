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Ekonomi Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyle geri çekiliyor." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:51:00 -
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

Yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili 'güne nasıl başladı' sorusu sorulmaya devam ediyor.

Gram altın haftanın ilk gününe 467 liradan başlangıç yaptı. Çeyrek altının satış fiyatı ise yeni güne 761 liradan merhaba dedi. Milliyet'te yer alan habere göre, Ons altın ise bin 834 dolar civarında seyrediyor. 

"Geri çekiliyor"

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyle geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1815 ve 1803 destek olarak takip edilebilir. Düşen fiyat kanalının geçilmesi ve üzeri fiyatlamada yukarı yönlü momentum artabilir. Bu durumda da 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir.

Destekler 1815-1803-1787.50, Dirençler 1863-1894.40-1906.75

"InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altın baskı altında. Gerek mali teşvik görüşmelerinin olumlu bir zeminde ilerlemesine rağmen henüz somut bir adımın atılamamış olması gerekse aşıların kullanıma hazır olmasının güvenli liman ihtiyacını azaltması altının ons fiyatının yeni haftaya da 1850 dolar desteğinin altında girmesine neden oluyor.Bu hafta veri akışının da yoğun olduğunu düşünürsek mali teşvik görüşmelerinin yanında verilerin ortaya koyacağı tablonun da değerli metallerde hareketlilik yaratması muhtemel. Ancak olası yukarı yönlü denemeler 1850 doların aşılmasını sağlamadıkça kısa vadede iyimser bir tablo görme ihtimalimizi yüksek bulmuyoruz. 1825 dolar seviyesinin altına inilmesi ise kısa vadede daha fazla baskı oluşmasına neden olabilir."

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