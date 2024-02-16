Altın alacaklara fırsat: Altın düşüşe hazırlanıyor!

Altın fiyatları ikinci haftalık düşüşe hazırlanıyor. Spot altında haftalık yüzde 1'i aşan değer kaybı yaşandı.

Altın, ABD tüketici fiyatlarındaki beklenmedik artışın traderların faiz indirimi beklentilerini yeniden düşünmelerine neden olmasının ardından cuma günü üst üste ikinci haftalık düşüşe doğru yöneldi.

Spot altın, TSİ 07:27 itibariyle 2.003,40 dolar/ons seviyesinde yatay seyretti ve şu ana kadar haftalık %1'in üzerinde değer kaybetti.

Reliance Securities kıdemli analisti Jigar Trivedi, "Savaş primi yok, altın ETF varlıkları geri çekiliyor, Fed yetkilileri şahin tonda konuştu, TÜFE daha yüksek geldi ve dolar muhtemelen pozitif tarafta - altın üzerinde uzun gitmek için özel bir neden yok," dedi.

Bu hafta açıklanan veriler, ABD'de ithalat fiyatlarının ocak ayında son iki yılın en yüksek artışını kaydetmesi ve tüketici fiyatlarının (TÜFE) geçen ay beklenenden daha fazla yükselmesiyle enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

Piyasada gözler ABD'de bugün TSİ 1630'da açıklanacak olan ÜFE verisini bekliyor.

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Trivedi, "Altında önemli bir geri dönüş beklenmiyor ve fiyatların 1970$/ons-1960$/ons seviyesine dokunması mümkün. Duyarlılık sadece alt tarafta olacak," dedi.