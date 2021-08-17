Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Kritik saatlere girdik, değişebilir

Ekonomideki son gelişmeleri Haber7'ye değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yarın akşam açıklanacak Fed tutanaklarına dikkat çekti.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Bu hafta biraz sakin bir şekilde işlem gerçekleştiren piyasalar var karşımızda. Geçen hafta ciddi bir manipülasyon piyasası vardı. Ciddi bir belirsizlik vardı. Daha haftanın ilk işlem gününde sert satışlar falan gördük. Bu da söylemle birlikte yapılan manipülasyonlarda. Ama haftalık değerlendirmeye baktığımızda emtia fiyatlarının tekrar hızlı bir şekilde toparlandığını ve döviz fiyatlarının tekrar gerilediğini gözlemliyoruz. Döviz tarafında bir miktar gerileme bugün yarın için sürebilir. Ama tekrar hızlı bir toparlanma da görebiliriz.

FED açıklamasıyla yön bulacak

Dolar Avro gibi diğer yabancı para birimlerinde gördüğümüz bu geri çekilmeler dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyacı olan vatandaşlara bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Özellikle FED tarafındaki açıklamalar önemli olacaktır. Mesela bu akşam FED Başkanı Powell’ın açıklaması var. Yarın akşam FED tutanakları yayınlanacak. Onu takip etmeye devam edeceğiz.

Dışarda jeopolitik riskleri artıran gelişmeler var. Türkiye’nin dış politikasındaki gelişmeler, içerde çeşitli tartışmalara neden olduğu için buradaki olumsuz etkileri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyasi kısır tartışmaların biraz daha artacağı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu Afganistan konusu yeni tartışmaları gündeme getirebilir. Bu iç piyasalarda tabi ki yabancı para birimlerinde veya borsada hisseleri etkileyecektir. Küresel borsalarda biraz daha satıcı seyri başladı gibi. Çünkü delta varyantı yavaş yavaş fiyatlanmaya başlandı.

Ülkelerde vaka sayıları artınca yeni tedbirler konuşulmaya başlanıyor. Bu da muhtemelen güvenli limanlara olan talebi artıracaktır.

Hedef 1805 dolar

Altın fiyatlarında bir miktar toparlanma gözlemliyoruz. 1790 dolar seviyesinin üzerine attı. Asıl hedef 1805 dolar seviyesi. Bakalım bu seviyeler tekrar görülecek mi? Bu akşam Powell’ın açıklamasından sonra daha net olacaktır. Gram altın/TL fiyatı 485-490 lira aralığında dengeleniyor. Yükselişin devam edebilmesi için 492 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor.

Gümüş fiyatlarında, altın-gümüş rasyosundaki negatif ayrışmadan dolayı gümüş altına kıyasla biraz daha negatif ayrıştı. Ancak bu da altınla gümüş alacak, dövizle gümüş alacak yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Elinde TL bulunduran yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. Hiç gümüş almamış veya gümüş farkındalığı yeni oluşmuş yatırımcılar da gümüşü yakından takip etmeli. Bu seviyeleri bir fırsat olarak görmeli.

Orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran ve kendini yatırımcı olarak kabul eden yatırımcılar da emtia fiyatlarının yükselişini beklemeli. Yıl sonuna kadar yükselişler göreceğiz. Altın, gümüş fiyatlarında ve döviz kurlarında. Hep beraber bu fiyatlamalar yükseldikçe de içeride aslında insanların dikkat etmesi gereken yabancı yatırımcılar geliyor mu? Yabancı yatırımcılar neye dikkat ediyor? Gibi etkenler önemli ülke ekonomisi için. Bir de Merkez Bankasının faiz indirme belirsizliği var. Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankasına iki defa mesaj gönderdi; “yüksek faiz yüksek enflasyon doğuruyor.” Yüzde 19 politika faizimiz var ve yüzde 19 enflasyonumuz var. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir çözüm bulacak ve yıl sonuna kadar bir faiz indirimi yapacak. Bu beklenti belirsizliğini koruyor.

Her toplantıda piyasalar temkinli bekleyişini sürdürüyor. Dolayısıyla da yabancılar ne yapacağına dair tam olarak önünü görmüyor. Ben Merkez Bankasının yıl sonuna doğru mutlaka bir faiz indirimine gideceğini tahmin ediyorum. Ancak bu sefer onun karşısındaki dolar kuru ne olur? Bu alanda ciddi belirsizlikler ve kaygıları göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz. Afganistan konusunu önemsiyorum. Özellikle bu küresel göç konusu Türkiye’de çeşitli tartışmaları gündeme getirebilir. Tansiyon artabilir. Tansiyonun artmasıyla Ankara’da geçen hafta gördüğümüz gibi provakasyonlar artabilir. Bence Türkiye’nin dış ve iç politikaları nedeniyle yüksek tansiyon olma olasılığını öngörüyorum. Yatırımcılar genelde uzun vadeyi göz önünde bulundurarak çokta rehavete kapılmadan varlıklarına mümkün olduğunca sahip çıkmalı.