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Ekonomi Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 13:38:00 - 2023-04-10 13:44:08
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

Şahsi Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Altın Uzmanı Hatice Kolçak, 12 Nisan 2023 tarihine (Çarşamba) dikkat çekti.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Altın Uzmanı Hatice Kolçak kendine ait Youtube kanalında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba günü ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanacağına vurgu yapan Kolçak, "Altın dolar borsa ve kripto para için önemli bir haftaya girdik" ifadelerini kullandı.

"12'si dikkat! Altın, dolar için son şans mı" başlıklı videosunda Kolçak şunları söyledi:

"Neden önemli? Bakalım enflasyon soğuyor mu bir geri çekilme var mı? Şubat'ta sürpriz yapıp yukarı çıkmıştı Mart ayında beklentilerin altında gelmişti. Şimdi Nisan ayında düşecek mi düşmeyecek mi?
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Hafta boyunca altın, gümüş, kripto, bitcoin, borsa -tabi ki bizim borsa biraz ayrışıyor- küresel tarafta ABD borsalarında bir oynaklık göreceğiz.

Piyasaların rahat edebilmesi için; altın, gümüş, kripto, bitcoin ve borsanın rahat edebilmesi için enflasyonda soğuma görmemiz gerekiyor. Enflasyonda sürpriz bir atak görmememiz gerekiyor, beklentinin altında kalması gerekiyor. Bu piyasalar için yukarı çıkış demektir."

Altın rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hatice Kolçak sözlerine şöyle devam etti:

"Ons altın piyasaların açılmasıyla birlikte 2000 dolarların biraz altına indi. Şuan 1998 dolar. Altında takip edeceğimiz önemli destek seviyeleri 1975 - 1980 seviyeleri. 

Benim için altındaki geri çekilmeler bana göre; alım fırsatı. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben de bu şekilde hareket ediyorum.

Bankacılık tarafında işler iyi gitmiyor, FED iyice sıkıştı, faiz artışları döngüsüne devam edeceği açıkladı. O zaman iplerin koptuğu noktada altında buradan destek alacak. 

Gram altında; dolar/TL'deki yükseliş beklentimizde gram altınına, altın tarafına destek veriyor.

Olurda enflasyon beklentilerin çok altında gelirse 2000 bin dolarları geçmesini beklerim. Bu hafta takip etmek lazım."

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