Altın alacaklar dikkat! Uzman isim gram altın için tarih verdi

Gram altın fiyatları 477 liradan işlem görürken yükseliş eğilimi devam edecek mi, merakla bekleniyor.

Stratejist Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına ilişkin Big Para Hürriyet'te önemlim ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Baştürk'ün o yazısı:

Gram altında yükselişlerin ön planda olduğu bir süreçteyiz. Daha önceki yazılarımda TL’deki risklerden kaynaklı olarak gram altında da yükselişlerin olabileceğini ifade etmiştim.

Türkiye’de üretici fiyatları (ÜFE) ile tüketici fiyatları (TÜFE) arasındaki makas 18 puana yükseldi. Bu durum enflasyon için gelecek süreçte yukarı yönde risklerin olduğunun sinyalini veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) kuvvetli bir aksiyon gelmediği sürece TL’deki mevcut baskı devam edebilir. Burada 8.50 TL eşiği izlenmelidir. Kur son 6 aydır bu seviyeden sürekli olarak baskı yedi.

ABD 10 yıllık faizlerinin teknik olarak pozitif alanda seyrettiğini söyleyebilirim. Yüzde 1.53 üzerinde kalındığı sürece faizlerin yukarı potansiyeli sürecektir. Bu durum ons altın için baskı yaratabilir.

"Cuma günü..."

Bu hafta gözler cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam verilerinde olacak. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranında kuvvetli beklentiler var. Olası zayıf veriler ons altın için pozitif olacakken, beklentilerin karşılanması durumunda ons altında baskı görebiliriz.

Ons altında teknik olarak 1800 dolar seviyesini kısa vadeli direnç olarak izliyorum. Bu eşik geçilemediği sürece yükselişlerin kuvvetli olmasını beklemiyorum. Olası düşüşlerde ise, 1760 desteği kritik olacaktır. Kısacası ons altın bir bant hareketi yapıyor. Gelecek kırılmalara göre aksiyon alınmalıdır. ABD faizlerinin seyri düşünüldüğünde aşağı yönde hareketler ön planda olabilir.

Gram altın özelinde, teknik olarak yukarı yönde eğilim devam ediyor. 463 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yöndeki potansiyelinin süreceğini düşünüyorum. Yukarıda 485 TL geçilirse 500 TL hedeflenebilir.