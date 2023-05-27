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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Paranız çöp olabilir, sakın bunu yapmayın sakın
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Paranız çöp olabilir, sakın bunu yapmayın sakın

Yeniakit Publisher
2023-05-27 19:17:00 -
Altın alacaklar dikkat! Paranız çöp olabilir, sakın bunu yapmayın sakın

Düğün sezonunun başlamasıyla piyasadaki sahte altın sayısı bir hayli arttı. Uzmanlardan konuyla ilgili önemli uyarılar geldi.

Düğün sezonun açılmasıyla altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle piyasada sık sık sahte altına rastlanıyor.

Sektör temsilcileri sahte altını gerçeğinden ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Uzmanlar, sahte altınların dışının altın kaplama içinin bakırdan oluştuğunu ifade ediyor. Düşük ayarlı veya sahte ürünler internet üzerinden de satılabiliyor.

Asitli su sürülünce ortaya çıkıyor

Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş, sahte altınların görünüşte aynı altın olduğunu belirtirken "Bunun içini kestikten sonra kuyumcu esnafı bunu direkt mihenktaşına sürtüyor. Daha sonra asitli suyu bu sürttüğümüz yere sürttükten sonra bunun silindiğini görüyorsunuz bu altın değil." dedi.

Bilmediğiniz kuyumculardan altın almayın

Uzmanlar vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyor.
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