Altın alacaklar dikkat! 'Önümüzdeki çok bir şey kalmadı' diyerek uyardı

Altın fiyatlarında normal seyir devam ediyor. Gidişatın ne olacağı merakla beklenirken ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan önemli değerlendirmeler geldi.

Youtube kanalından konuşan Tunç Şatıroğlu, altının manipüle edildiğini söyledi.

İşte Şatıroğlu'nun açıklamaları:

Manipülasyon diyeceğimiz şekilde satışlar oldu. Çok satış yapıldı. Altın artık toparlanıp yükselişe geçti. Bundan sonra da bu yükselişin devamını bekliyoruz. Ons altın 1832’ye geldikten sonra ben de geleceğini düşünüyorum. Zaten önümüzde çok bir şey kalmadı. Bugünkü alım güçlü. Perşembe günü üstünden geçeceğiz. Gram altın ise pozitif görünümde. 492’nin üzerine geçerse direk yükseliş olacak. Devamı da gelecektir. Sistem takibi olarak düşünecek olursak devamı gelecek. Manipülasyon ve baskı gibi şeyler oluyor. Bunun bilincinde olmak lazım.