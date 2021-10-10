Altın alacaklar dikkat! Gram altın 3 ayın zirvesinde… İslam Memiş, ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı

Gram altın önce 500 lirayı aştı ardından 510 liraya dayanarak son 3 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatları son 1 ayda 20 liraya yakın prim yaparak yatırımcısına yüzde 5 düzeyinde kazanç sağladı. Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerine kilitlenerek altın yorumu ve analizlerine odaklandı. Peki altın için alım mı satım mı zamanı? Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’de beklentilerini sıralarken muhtemel alım fırsatı olacak seviyeleri açıkladı.

Dolar kuru ve ons altın fiyatları ile yön bulan gram altın, son 1 ayda 478-488 bandını yukarı yönlü kırdı. Önce 500 lira psikolojik direncini aşan gram altın ardından ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ons tarafından desteklenerek 510 liraya dayandı. Altın fiyatları bu seviyenin ardından bir miktar kar satışı yiyerek haftayı 506 liradan kapattı. Gram altın fiyatları en son 8 Temmuz 2021 tarihinde 508 liranın üzerinde seyretmişti.

Altın fiyatları için çifte destek oldu

Hem dolar tarafındaki dalgalanmalardan hem de ons tarafındaki yükselişle destek bulan gram altın fiyatları bulduğu çifte destek ile 510 liraya dayandı. Gram altın 509,99 lira seviyesini görmesinin ardından bir miktar kar satışı yiyerek 506 lirayla haftayı primli kapattı. Bununla beraber gram altın için haftalık prim yüzde 1'in üzerinde oldu.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÜNDEMİNDEKİ KRİTİK SORULAR

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Altında alım mı satım mı zamanı?

Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi?

Altın 2021 yılında yeni zirvesini görecek mi?

"Altın 2 haftadır yükseliş trendine girdi"

Altın fiyatları iki haftadır yükseliş trendine girdi. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra ons altın tarafında 30 dolarlık bir değer artışı gördük ve ons 1750 dolardan 1780 dolara çıktı.

Açıklanan veriler altın fiyatları için destek oldu

ABD'deki verilerin olumsuz gelmesi altın fiyatları için destek olmaya devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz ABD tarafında. Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 507 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 830, cumhuriyet altını fiyatı ise 3400 lira oldu.

Altın fiyatları için yeni zirveler yakın mı?

Gram altın tarafında kısa vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani takip ettiğimiz bant aralığı 515-520 lira. Ancak 2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz.

Gram altın tarafında tarihi zirve seviyesi 540 lirada bulunuyor

Gram altın için zirve seviyesi 2020 yılında 540 lira ile görüldü. Bununla beraber 2021 yılı bitmeden bu seviyenin üzerinde rakamlar görme ihtimalimiz giderek güçleniyor.

"Altın almak isteyenler kar satışını beklemeli"

Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.

İslam Memiş 'alım fırsatı' veren seviyeleri açıkladı

Genel görüntüye baktığımız zaman da dolar kurundan almış olduğu destek gram altın / TL fiyatının yükselişlerini destekler. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar olursa yılsonuna kadar önümüzdeki yıl düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır.

"Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli"

Yatırım yapmak isteyenler de uzun vadeli düşünmeli kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalabilirler. Ama şu andaki küresel ekonomik tablo, altın fiyatları için yükselişlerin olabileceğini bize işaret ediyor.

"Emtia fiyatları yükseliş trendi içerisinde"

Altın fiyatları ile beraber gümüş gram fiyatı ve gümüş ons fiyatında da yükselişler oldu. Genelde emtia fiyatları son bir aydır yükseliş trendini içerisinde.