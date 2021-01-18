  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Bank Of America tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılı için altın tahmininde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 09:52:00 -
Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...

Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapora göre, altın fiyatının 2021 yılında güçlü seyretmesi bekleniyor. Kuruluş, 2021 yılında ortalama fiyatın 2063 dolar olacağını tahmin ediyor.

ABD'nin mali teşvik paketlerinin yanı sıra büyük ülkelerde faiz oranlarının uzun bir süre artırılması beklenmiyor. Bu durum analistler tarafından altını destekeliyici unsur olarak görülüyor.

BOFA, an itibarıyla 1829 dolar düzeylerinden işlem gören ons altının gelecek yıl ise ortalama 1900 dolar olacağını öngördü. Gümüş için ise 2021 yılı tahmini 28,74 dolar, 2022 tahmini ise 31,00 dolar açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Perinçek sert çıktı: Otur orada adam gibi
Gündem

Canlı yayında Perinçek sert çıktı: Otur orada adam gibi

Canlı yayında siyasetçilerin aşı yaptırım yaptırmaması üzerine tartışan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Liberal Demokrat Parti ..
Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar
Siyaset

Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubatçı zihniyetin temsilcisi CHP ile kol kola yol yürüdüğünü ve aynı söylemlerle muhalefe..
‘Uçuş Rehberim’ uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi
Ekonomi

‘Uçuş Rehberim’ uygulaması 3 ayda 44 bin cihaza indirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) geliştirilen “Uçuş Rehberim” uygulaması, 3 ayda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılmaya başlandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay