Altın alacaklar dikkat! 'Çalkantılar yaşanacak' diyerek tarih verdi

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni hafta ile birlikte düşüşe geçti. Pazartesi günü başlayan düşüş dünde devam etti. İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugünde düşüşünü sürdürüyor. Yeni haftada düşüşünü sürdüren gram altının hafta ortasında nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük merak konusu!

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,15 azalışla 523,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 847,00 lira, Cumhuriyet altını 3.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 523,20 liradan işlem gördü.

"Çalkantılar olabilir"

Piyasalar uzmanı Tunç Şatıroğlu'nun altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu. Şatıroğlu, "ABD 10 yıllık faizleri 21 haftalık Kaufman ortalamasının altına iniyor. 1,52 veya daha altında haftayı kapatması durumunda faizlerin daha da düşmesini beklerim. Bu durumda FED konusu belli olduktan sonra altın ve gümüşte yeni bir yükseliş ayağı başlayacaktır. Fed mesajları sonrasında iki bazen üç güne varan çalkantılar olmaktadır. Bunlar kısa süreli olup sonrasında tekrar ana rotaya dönülmektedir. Altındaki momentum kaybı da bu piyasalardaki genel bekle gör havasına paralel bir gelişme. Konjonktür halen altın için çok pozitif. Kısa süreli çalkantılar her zaman olabilir. Gümüş yatırımcıları altına bakmalı. Altın tekrar yükselişe geçmeden gümüşün güçlenmesi beklenmemeli" ifadelerini kullandı.