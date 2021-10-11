Altın alacaklar dikkat! Bu sözler yatırımcıyı üzecek: Yıl sonuna kadar...

Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Dolar kurundaki artış nedeniyle yükselişe geçen gram altın için üzecek bir tahmin geldi.

Ekonomist Beste Uyanık, altında bir süreliğine gelecek göremediğini ifade etti.

Youtube kanalında son fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beste Uyanık, "Altın 1755’te şimdi oraya çaktılar. Bakalım ne olacak. Ben altında yıl sonuna kadar gelecek ve ani artışlar beklemiyorum. Gram altıncılar, dolardaki artıştan kaynaklı seviye yerinde sayıyor. Tutmakta fayda var" dedi.

Hollanda bankası üzmüştü

Hollanda merkezli ABN Amro, altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini içeren bir rapor yayımlamıştı.

ABN Amro analistleri yayımlanan raporda bugün itibarıyla 1.755 dolar olan altının ons fiyatının 2021 sonunda 1.700, 2022 sonunda ise 1.500 dolara düşmesini beklediğini bildirdi. Sıkılaşan para politikaları, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar bu beklentinin 3 nedeni olarak gösterildi.