Altın alacaklar dikkat! 'Bekleyin' diyerek tarih verdi

Ons altının fiyatı son iki işlem gününde 1.900 dolardan 1.852 dolara kadar geriledi. Yurtiçinde ise doların TL karşısında değer kaybetmesi nedeniyle gram altının fiyatı sert düştü.

Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Uzmanlar, düşük seyreden reel faizlere karşın, dolardaki değerlenmenin altın üzerinde baskı yarattığını düşünüyor.

ABD'de enflasyonun yukarı yönlü bir eğilim sergilemesine karşın Fed'in destekleyici para politikasını sürdüreceğine dair beklentiler geride bıraktığımız haftada 1870 dolar sınırına kadar geri çekilen altının ons fiyatının 1900 doların üzerine doğru güçlü bir tepki vermesini sağlamıştı.

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD'de açıklanan ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen enflasyon verisi ile 1.900 dolara kadar yükselen altın fiyatları bu direnç seviyesini kıramadı.

Son iki işlem gününde 1.900 dolardan 1.852 dolara kadar gerileyen Ons Altın'da bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuç bekleniyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45 seviyesine doğru gerilemesine rağmen ons altının değer kaybetmesi içeride gram altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüşü Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması da hızlandırdı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

24 TV spikeri Beste Uyanık, altın ve dolarla ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

Altın için "Bekleyin" uyarısı

Beste Uyanık, "Dolar şu an geriliyor. 8,25’e eşik olarak duruyor. Biden-Trump görüşmesi var. 8’in altına pek inecek gibi durmuyor. Uzun vadeli bir şeyin beklenmesi için Ağustos’un 15’inin beklenmesi gerekiyor" dedi.

Altın için alım fırsatı için beklenmesi gerektiğini kaydeden Uyanık, "Dolardaki gevşeme altının etkiliyor. Ons altın 1820’lere kadar gevşeyebilir. Dolar ise 8,20’leri görürse gram altın 475’i görülebilir. Altın almak için biraz bekleyin. Birkaç gün içinde 470-475 için bekleyin. 500’ün üzerinde bozdurmayanlar. Tekrardan bekleme dönemine girdiniz. Hayırlı olsun. Ben ‘515’in üzerine çıktığımız zaman bozdurun, dedim. Şu anda kritik geçiş dönemindeyiz" dedi.