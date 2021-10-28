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Ekonomi Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...
Ekonomi

Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

Araştırmacı yazar ve stratejist Haluk Özdil, son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatlarına ilişkin ezber bozan bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 11:57:00 - 2021-10-28 12:22:15
Altın alacaklar bu tahmin olay! Haluk Özdil hem tarih hem rakam verdi: 10 bin liranız varsa...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil'den altın fiyatlarına ilişkin ezber bozan bir açıklama geldi.

Youtube kanalı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulunan Haluk Özdil, yıl sonu itibariyle altın fiyatlarının 650 TL olabileceğini söyledi.

Haluk Özdil, "Benim ölçüm, yıl sonu itibariyle altının gramı 650 TL olacak. Ancak burada bir sorun var. Türkiye, Suriye’de bir operasyona girerse, güvenliğimiz açısından böyle bir adım olursa, iç siyasette bir takım şeyler olursa altın o zaman rekor üstüne rekor kırar. Yani 800’leri bile görebilir. Harekatın altına yansıması zayıf ama etkisi olacaktır. Sabredip yatırım yapanlar için büyük para, bu yükselişler... Bu iş analiz işidir. Nokta atışı tavsiye veriyorum. Paranız erimesin diye diyorum. Kenarda mesela varsa 10 bin lira paranız erimesin diye kullanmak gerek" dedi.

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