Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Risk var' dedi ve önemli tahmini yaptı

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren altın fiyatları dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Altın fiyatlarını gören vatandaşlar ise "Altın fiyatları bastı gaza gidiyor. Biz yetişemiyoruz" yorumlarını arka arkaya yaptı. Artışların ise bu kadar yükselmesi dengelerin değişeceğini ve karmakarışık olunacağı hissini yarattı. Çünkü an itibariyle çeyrek altında gram altında… Geçen haftaya 470 TL civarında başlayan gram altın, Dolar/TL 'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri dengelemesiyle yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, 488 TL ile 2021'in zirvesine ulaşmıştı. Altın şu sıralarda 498 TL'den işlem görüyor.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altın için dikkat çeken bir tahmin geldi. Son dönemdeki grafiğiyle dikkat çeken gram altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy, altının geleceği hakkında önemli yorumlarda bulundu. Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceğini söyledi.

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan altın fiyatları ile ilgili çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatları üzerine çok kritik teknik değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" şeklinde konuştu.

Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" açıklamasında bulundu.

Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, "Biri aşağı gelse de diğer yukarı çıktığından dengelenme oluyor. Kısa vadeli alım-satım stratejisine göre 'gram altın için 400 TL civarında alım, 450-500 e çıktıkça satım' olduğunu söyledik" dedi.

Gram altında 500 TL ve üzerinde maliyetli olanların varlığına dikkat çeken uzman isim, "Gram altın 100 TL olduğundan beri hareketine devam ederken hep altın dedik. Hala da altın diyoruz. Çünkü bu kadar risk varken, riskten korunma aracı olarak altın öne çıkıyor" dedi.

Kripto para piyasasında yaşananlara da değinen Cüneyt Paksoy, "Yeni tartışmalar var. Kripto para olur olmaz göreceğiz onu. Regülasyonlardan sonra belli olur. Ne kadarı kalıyor ne kadarı kalmıyor. Benim için altın bu kadar yıllık dünya tarihinin en önemli enstrümanı" dedi.