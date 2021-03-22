Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş... İşte son rakamlar
Doların sert yükseliş göstermesinin ardından Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Peki, 22 Mart 2021 Pazartesi günü Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?
Asya borsalarının erken saatlerde açılmasından sonra Dolar/TL parametresinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi. Dolar kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor.
Geçen haftayı 404,83 liradan kapatan gram altın, yeni haftaya 450 bandında başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın Alış: 454,14
Satış: 454,23
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın Alış: 732,00 TL'den Satış: 765,00 TL'den satışa sunuluyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 2.925,00
Cumhuriyet altını satış: 3.046,00
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 1.462,00
Yarım altın satış: 1.527,00
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 2.676,51
Tam altın satış: 2.731,35
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış: 3.005,00
Ata altın satış: 3.136,00