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Ekonomi Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş... İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş... İşte son rakamlar

Doların sert yükseliş göstermesinin ardından Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Peki, 22 Mart 2021 Pazartesi günü Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 07:50:00 - 2021-03-22 09:05:00
Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş... İşte son rakamlar

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasından sonra Dolar/TL parametresinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi. Dolar kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor.

Geçen haftayı 404,83 liradan kapatan gram altın, yeni haftaya 450 bandında başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın Alış: 454,14

Satış: 454,23

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın Alış: 732,00 TL'den Satış: 765,00 TL'den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 2.925,00

Cumhuriyet altını satış: 3.046,00

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 1.462,00

Yarım altın satış: 1.527,00

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 2.676,51

Tam altın satış: 2.731,35

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış: 3.005,00

Ata altın satış: 3.136,00

Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?
Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?

Ekonomi

Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?

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Yorumlar

Ahmet

Gram altın bir gecede 400 TL'den 450 TL'ye %16,5 çıktığını mı zannediyorsunuz? Hayır altın fiyatların aynı. Sadece TL bir gecede %16,5 değer kaybetti.
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Putsavar

İSTERSE DOLAR 100 LİRA OLSUN ALTINNIN GRAMI 5000 TL OLSUN.ÖLÜMÜNE REİS ÖLÜMÜNE ÜMMET.BİZ MÜSLÜMANLARIN DOLARLA YÜROYLA İŞİ OLMAZ FAİZLE İŞİ OLMAZ.HAMDOLSUN HERŞEYİMİZ VAR.DOLARCI FAİZCİ ZİHNİYET ECNEBİ YAHUDİ REİS DÜŞMANI CAAAHAAPELİİİİLERDİR
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