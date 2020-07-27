Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Altın fiyatları birkaç ay içinde...'
Commonwealth Bank of Australia'nın Madencilik ve Enerji Emtia Araştırmaları Direktörü Vivek Dhar, son altın fiyatlarıyla ilgili olarak çok çarpıcı tahminlerde bulundu.
Commonwealth Bank of Australia'nın Madencilik ve Enerji Emtia Araştırmaları Direktörü Vivek Dhar, "Altın fiyatı önümüzdeki birkaç ay içinde 2 bin dolar/ons seviyesini geçer" dedi.
Commonwealth Bank of Australia'nın Madencilik ve Enerji Emtia Araştırmaları Direktörü Vivek Dhar, cari ivmenin sürmesiyle birlikte spot altın fiyatının birkaç ay içinde 2 bin dolar/ons seviyesini geçeceğini düşündüklerini söyledi.
"Burada asıl soru, rallinin 2 bin dolar sonrasında ne kadar devam edeceği" diye konuşan Dhar, ABD'nin faizleri sıfırın altına indirmesine yol açacak bir durum ortaya çıkması halinde altın fiyatının 2500 dolar/ons gibi seviyeleri görebileceğini düşündüğünü vurguladı. Uluslararası piyasalarda spot altın sabah saatlerinde 1.944 dolar/ons seviyesinin test edilmesi sonrasında şu sıralarda 1939,02 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.