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Ekonomi Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yükseliş 480 bandına yaklaşırken yatırımcılar yeni haftada gidişatın nasıl olacağını merakla bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:13:00 -
Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Altın fiyatları 2021'in zirvesine çıkarken yatırımcılar seyrin ne yönde devam edeceğini merak ediyor.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 24 Nisan Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 481,60 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.118,29 liradan işlem görüyor.

24 Tv spikeri Beste Uyanık, altın ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

Beste Uyanık, "Altın için 488 önemli bir durak. Bu altıncılar için fırsat olabilir. Gram altın dolardan beslenip hareket ediyor. Ons altında 1793’e doğru gidiyor. 2021’in zirvesindeyiz. Yatırımcı bir iki hafta riskten uzak duracaktır. Riskten uzak durmakta altına yönelimdir. Altın 2021’de iyi bir seyirle başlamadı. Altının yukarı doğru hareket edeceği tarafındayım. Ons altın 1805’i aşarsa 1850’de masada. Doğru yerlere yatırım yapmazsanız, hikayeleri doğru okumazsanız. Altında da, dolarda da, kripto parada da batarsınız. Kaldıraçlı olaylara girmeyin. Altınınızı alın, üstüne yatın." dedi.

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