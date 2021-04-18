  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yeni hafta için çok kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:19:00 -
Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Analistler, fiyatların 1.765 dolarlık kritik direncin üzerine çıkmasının ardından değerli metalde aşırı derecede yükselişe geçiyor. Şu anda altın fiyat, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini koruduğu için Wall Street altın ayıları saklanmaya başladı. İşte gelecek haftaya yönelik altın fiyatı tahminleri…

Kitco News’in Haftalık Altın Araştırmasına bu hafta katılan 13 Wall Street analistinden hepsi önümüzdeki hafta daha yüksek fiyatlar görmeyi beklediklerini söyledi. Bu, anket tarihinde tüm analistlerin %100’ünün altın üzerinde yükselişe geçtiği ilk durum. Bazı analistler için, piyasada duyarlılık çok güçlü çünkü birçoğu, iki hafta önce kıymetli metalin kritik desteği 1.700 doların altına düşürmesinden sonra bu hareketi bekliyordu.

Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “1.680 dolarlık seviyelerden bu sıçrama altın boğalarına büyük bir rahatlık getirdi ve şimdi sadece bunu ne kadar yükseğe kaldırabileceklerini görmek meselesi” dedi. Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık, Wall Street’inkinden biraz daha dengeliydi. Ancak, güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 1.103 oy kullanıldı. Bunlardan 715 katılımcı veya %65’i gelecek hafta altın’ın artmasını beklediğini söyledi. Katılımcıların 201’i veya %18’i daha düşük seviyeler beklediği söylerken, 187 seçmen veya %17’lik kesim tarafsızdı.

'Kırılmadaki ivme..."

Değerli metal, altın’ın patlaması nedeniyle haftayı %2’lik bir kazançla kapatıyor. Haziran ayı altın vadeli işlemleri en son ONS başına 1.780 dolardan işlem gördü. Wall Street analistleri arasındaki duyarlılık emsalsiz olsa da piyasada hala çok fazla ihtiyatlı görüş var. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, Perşembe günkü aradan sonra altın alırken, ONS başına 1.755 dolardan sıkı bir stop-loss olmasını da tavsiye ettiğini söyledi.

Ole Hansen, altın’ın tahvil getirilerinin ve ABD dolarının insafına kaldığını ekledi. Blue Line Futures’ın baş yatırım stratejisti Phillip Streible, altın satın alırken, agresif stop-loss’ları da sürdüreceğini söyledi. Bu kırılmadaki ivmenin yakın vadede fiyatları ne kadar yüksek tutacağına gelince… Birçok analist, ONS başına 1.800 dolara dikkat ediyor.

Rakamı işaret etti

Darin Newsom Analysis başkanı Darin Newsom, fiyatların ONS başına 1.822 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Darin Newsom konuya yönelik şunları söyledi: “Aradan sonra 1.765 dolara geri çekilme şaşırtıcı olmazdı, ancak altın fiyatı daha yükseğe çıkmak istiyormuş gibi davranıyor.”

Walsh Trading ticari riskten korunma eş direktörü John Weyer, 1.785 dolarda direnci izlediğini ve eğer enflasyon baskıları artmaya devam ederse, o zaman “ONS başına 1.800 doların üzerinde sessiz bir tırmanış” görmeyi bekleyeceğini söyledi. Forexlive.com’un baş para birimi stratejisti Adam Button, altın fiyatlarının ONS’u 1.840 dolara yükseltebileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti
Ekonomi

Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti

Altın, sonunda 1.750 $’lık kilit direncin üzerine çıktı. Bu, altın için çok büyük bir aşama olabilir. Çünkü pek çok kişi, altın fiyatının bu..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada
Ekonomi

Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada

Sahibi, ortağı, çalışanı dahi bilinmeyen kripto paralara her gün milyon dolarlar akıtılıyor. Dijital para borsasının kalbi ise Malta’daki bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay