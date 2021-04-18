Altın alacaklar aman dikkat! 3 ünlü ekonomist uyararak tarih verdi

Analistler, fiyatların 1.765 dolarlık kritik direncin üzerine çıkmasının ardından değerli metalde aşırı derecede yükselişe geçiyor. Şu anda altın fiyat, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini koruduğu için Wall Street altın ayıları saklanmaya başladı. İşte gelecek haftaya yönelik altın fiyatı tahminleri…

Kitco News’in Haftalık Altın Araştırmasına bu hafta katılan 13 Wall Street analistinden hepsi önümüzdeki hafta daha yüksek fiyatlar görmeyi beklediklerini söyledi. Bu, anket tarihinde tüm analistlerin %100’ünün altın üzerinde yükselişe geçtiği ilk durum. Bazı analistler için, piyasada duyarlılık çok güçlü çünkü birçoğu, iki hafta önce kıymetli metalin kritik desteği 1.700 doların altına düşürmesinden sonra bu hareketi bekliyordu.

Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “1.680 dolarlık seviyelerden bu sıçrama altın boğalarına büyük bir rahatlık getirdi ve şimdi sadece bunu ne kadar yükseğe kaldırabileceklerini görmek meselesi” dedi. Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık, Wall Street’inkinden biraz daha dengeliydi. Ancak, güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 1.103 oy kullanıldı. Bunlardan 715 katılımcı veya %65’i gelecek hafta altın’ın artmasını beklediğini söyledi. Katılımcıların 201’i veya %18’i daha düşük seviyeler beklediği söylerken, 187 seçmen veya %17’lik kesim tarafsızdı.

'Kırılmadaki ivme..."

Değerli metal, altın’ın patlaması nedeniyle haftayı %2’lik bir kazançla kapatıyor. Haziran ayı altın vadeli işlemleri en son ONS başına 1.780 dolardan işlem gördü. Wall Street analistleri arasındaki duyarlılık emsalsiz olsa da piyasada hala çok fazla ihtiyatlı görüş var. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, Perşembe günkü aradan sonra altın alırken, ONS başına 1.755 dolardan sıkı bir stop-loss olmasını da tavsiye ettiğini söyledi.

Ole Hansen, altın’ın tahvil getirilerinin ve ABD dolarının insafına kaldığını ekledi. Blue Line Futures’ın baş yatırım stratejisti Phillip Streible, altın satın alırken, agresif stop-loss’ları da sürdüreceğini söyledi. Bu kırılmadaki ivmenin yakın vadede fiyatları ne kadar yüksek tutacağına gelince… Birçok analist, ONS başına 1.800 dolara dikkat ediyor.

Rakamı işaret etti

Darin Newsom Analysis başkanı Darin Newsom, fiyatların ONS başına 1.822 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Darin Newsom konuya yönelik şunları söyledi: “Aradan sonra 1.765 dolara geri çekilme şaşırtıcı olmazdı, ancak altın fiyatı daha yükseğe çıkmak istiyormuş gibi davranıyor.”

Walsh Trading ticari riskten korunma eş direktörü John Weyer, 1.785 dolarda direnci izlediğini ve eğer enflasyon baskıları artmaya devam ederse, o zaman “ONS başına 1.800 doların üzerinde sessiz bir tırmanış” görmeyi bekleyeceğini söyledi. Forexlive.com’un baş para birimi stratejisti Adam Button, altın fiyatlarının ONS’u 1.840 dolara yükseltebileceğini söyledi.