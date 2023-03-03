Altılı Masa'nın toplantısının ardından itirazlar peş peşe geldi! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Bir türlü aday çıkaramayan Altılı Masa'nın adayını belirledi ancak açıklamadı. Toplantıdan sonra İYİ Parti'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalar peş peşe geldi.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"'Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.' Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim."