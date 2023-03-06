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Siyaset Altılı masanın ilkesizliği! "Rezillikleri, üçkağıtçılıkları, sahtekarlıkları görüyor musunuz"
Siyaset

Altılı masanın ilkesizliği! "Rezillikleri, üçkağıtçılıkları, sahtekarlıkları görüyor musunuz"

Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif seçmeni çıldırtan altılı masanın ilkesizliklerini madde madde anlatıp muhalefet liderlerinin içinde bulunduğu rezil durumu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:50:00 - 2023-03-06 13:52:47

Altılı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarları yüzünden dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı terk etti, diğer liderlerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Aylardır 10'un üzerinde toplantı yapan, buna rağmen aday konusunu bile netleştiremeyen altılı masada, Akşener ayrıldıktan sonra yaşananlar da özellikle muhalif seçmeni çıldırttı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, altılı masanın saçmalıkları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, aylardır yaşananları özetledi, Akşener ayrıldıktan sonra masanın ilkesiz tavırlarını da madde madde anlattı.
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