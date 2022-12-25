Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan! Yer yerinden oynayacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında çok sert rüzgarların esmesine neden olan sorunun cevabı henüz belli değil. Siyasette cevabı en çok merak edilen soruya DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker'den bomba bir cevap geldi. Türker, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in üzerinde anlaşacakları aday açıkladı.

Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettiremezse...

CNN Türk canlı yayınında bomba bir kulis iddiasını paylaşan Masum Türker, Kılıçdaroğlu'nun aday olamaması durumunda Akşener'le birlikte AK Parti'nin korkulu rüyası olacak ve karşı kampanya yapmasını zorlaştıracak bir ismin aday olacağını söyledi. Masum Türker isim vermedi ancak o ismin Altılı Masa'nın birlikte çalıştığı bir isim olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil mi o isim" diye sordu, Masum Türker "Değil" cevabı verdi.

Bunun üzerine gazeteci Turgay Güler o ismin DEVA Partisi lideri Ali Babacan mı olduğunu sordu "Çünkü o tarife uyan tek kişi o" dedi. Masum Türker de mimikleri ve el hareketiyle Ali Babacan ismini doğruladı.