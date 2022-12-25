  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan! Yer yerinden oynayacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili canlı yayında flaş bir iddia geldi. DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker, Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda Meral Akşener'i ikna edemezse, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte Ali Babacan'ı aday göstereceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:26:00 -
Altılı Masa'nın adayı Ali Babacan! Yer yerinden oynayacak

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında çok sert rüzgarların esmesine neden olan sorunun cevabı henüz belli değil. Siyasette cevabı en çok merak edilen soruya DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker'den bomba bir cevap geldi. Türker, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in üzerinde anlaşacakları aday açıkladı.

Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettiremezse... 

CNN Türk canlı yayınında bomba bir kulis iddiasını paylaşan Masum Türker, Kılıçdaroğlu'nun aday olamaması durumunda Akşener'le birlikte AK Parti'nin korkulu rüyası olacak ve karşı kampanya yapmasını zorlaştıracak bir ismin aday olacağını söyledi. Masum Türker isim vermedi ancak o ismin Altılı Masa'nın birlikte çalıştığı bir isim olduğunu söyledi. 

Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil mi o isim" diye sordu, Masum Türker "Değil" cevabı verdi.

Bunun üzerine gazeteci Turgay Güler o ismin DEVA Partisi lideri Ali Babacan mı olduğunu sordu "Çünkü o tarife uyan tek kişi o" dedi. Masum Türker de mimikleri ve el hareketiyle Ali Babacan ismini doğruladı. 

 

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

boşverin masayı

Cumhur İttifakı'nın adayı kim ? o neden açıklanmadı hala ?

TC Bursa

Türkiye de genç, dinamik insanlar siyaset yapmalı,seçilme koşuluna yaşta eklenmelidir. Nasıl ki belli bir yaşın üzerindeki insanlardan evini satarken sağlık raporu isteniyor ise ülkeyi yönetecek milletvekilleri içinde aklı melekeleri yerindedir raporu istenmelidir. 65 yaş sınırı getirilmelidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına a..
Dünya devlerinden Türkiye kararı: Türkiye'ye akın ettiler, oto yedek parçada üs haline geldik! Müthiş gelişme
Ekonomi

Dünya devlerinden Türkiye kararı: Türkiye'ye akın ettiler, oto yedek parçada üs haline geldik! Müthiş gelişme

Türkiye'nin otomotiv parça üretiminde krizi fırsata çevirdiği ifade ediliyor. Türkiye, oto yedek parçada üs olurken, yabancı yatırımlarla se..
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi
Ekonomi

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi faturalara ne zaman yansıyacak? Tarih verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin faturalara yansımasının bira..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23