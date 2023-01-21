Altılı masadakiler şok olacak! Ve bomba öneri geldi

Rauf Tamer'den, cumhurbaşkanı adayını bir türlü açıklayamayan altılı masaya bomba bir öneri geldi.

"Tespit edecekleri adayın ismini bence ‘pat’ diye hemen açıklamasınlar. Böyle bir heyecana milletin kalbi dayanmaz. Önce isminin baş harfini ilan etsinler. Ertesi gün, soy isminin kaç harften oluştuğunu söylesinler. Millet, düşünsün dursun. Eğer bilen çıkmazsa bu defa da adayın eşkalini versinler" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki ironik yazısında şunları kaydetti:

"Nihayet...

Sıra aday tespitine geldi.

Oturup konuşacaklar.

Müzakere ne kadar sürer bilmem ama tespit edecekleri aday’ın ismini bence ‘pat’ diye hemen açıklamasınlar.

Böyle bir heyecana milletin kalbi dayanmaz.

*

Ya ne yapsınlar?

Önce isminin baş harfi’ni ilan etsinler.

Ertesi gün, soy isminin kaç harften oluştuğunu söylesinler.

Millet, düşünsün dursun.

Eğer bilen çıkmazsa bu defa da aday’ın eşkali’ni versinler.

*

Eşkal...

Mesela desinler ki:

- Profili yüksek.

- Sözü namus.

- Özveri sahibi.

Bilen yine çıkmazsa, diğer vasıflarını saysınlar.

Mesela desinler ki:

- Hayatında tek seçim bile kazanamadığı halde, dimdik ayakta kalan yegâne siyasetçi.

Tamam, şimdi buldum.

*

Artık seçim takvimine geçebiliriz.

Demek ki neymiş?

Hiç seçim kazanmamış bir adayla hiç seçim kaybetmemiş bir aday yarışacak.

14 Mayıs ise cumhuriyetin ikinci defa taçlandırılacağı bir tarih olacak."