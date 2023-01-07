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Gündem Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı
Gündem

Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı

Muhalif kesime yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, altılı masanın 10’uncu toplantısı sonrası, hangi partinin hangi bakanlıkları istediğine dair kulis bilgileri aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 07:44:00 - 2023-01-07 07:50:56

Gazeteci Fatih Portakal, “Altılı Masada Kim Hangi Bakanlığı Alacak? İlk Kez Açıklıyorum” başlıklı YouTube yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altılı Masa'nın 10’uncu toplantısı sonrası konuşan Portakal, 9 saatlik görüşmede liderlerin istediği bakanlıklara dair kulis bilgisini aktardı.

CHP'NİN İSTEDİĞİ BAKANLIKLAR

Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

İYİ PARTİ'NİN İSTEDİĞİ BAKANLIKLAR

Portakal, İYİ Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.

DEVA, GELECEK, SAADET ve DEMOKRAT PARTİ...

Portakal devamında şunları söyledi:

“DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu söyleniyor.

Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş.

HEPSİNİN İSTEDİĞİ ORTAK BAKANLIK

En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Cumhur başkanlığını hangileri istiyormuş? Ona talip yok anlaşılan

Deli İbo

Savunma Bakanlığına kimse talip değil, demekki masanın altandakine Savunma Bakanlığını arzedecekler. Tabi yaa adamlar nefes alamıyor, onlara nefes aldırmaları lazım. Duran ile Karayılan'ın kaça ak bir yerleri kalmadı, darlandıkar.
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