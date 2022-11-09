"Altılı masa"da çok büyük kriz! O isim, istifayla tehdit etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun, BTP'nin Altılı Masa'ya katılması halinde istifa edebileceğini söylediğini yazdı. İstifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağını aktaran Pehlivan, Yeneroğlu'nun parti koridorlarında "Tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız!" dediğini aktardı.

Barış Pehlivan, "Altılı masada istifa resti" başlıklı yazısında DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun BTP'nin Altılı Masa'ya dahil olması durumunda görevinden istifa edeceğini kaleme aldı.

Yazısında, BTP'nin Altılı Masa'ya katılmasını olumlu karşılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 gün sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda bu konuyu gündeme getireceğini de aktaran Pehlivan, "İşte hem Akşener’in bu hamlesi hem de BTP’nin masaya katılma ihtimali birçok ismi rahatsız ediyor. Zira, hep Saadet Partisi’nin net tavrı konuşulurken DEVA’nın içinde de çok ciddi bir kaynama olduğunu öğreniyorum" ifadelerine yer verdi.

Pehlivan'ın edindiği bilgilere göre BTP'nin tarikat oluşu Yeneroğlu'nu rahatsız eden en temel konu. Pehlivan, Yeneroğlu'nun parti koridorlarında söylediklerini şöyle özetliyor:

"Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu seçim hayati, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun... Yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne manaya gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde... Haliyle, Meral Hanım’ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor.

"Eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız"

Bunun ötesinde, tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var? Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki... Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum.

Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız! Haliyle, ana muhalefet liderinin, Meclis’te büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması, işin ciddiyetine çok aykırı yaklaşım olur. Eminim ki İYİ Parti’de de ‘kadın-erkek eşitliği’ diyen, ‘demokrasi’ diyen, ‘hukuk devleti’ diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur. Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum"

İstifa Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacak

Yazısında Yeneroğlu'nun Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu’nun temsilcisi olduğunu da ifade eden Pehlivan şunları kaydetti:

"Orada deyim yerindeyse gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar.

Ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP, altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor.

İşte hem DEVA kulislerinde konuşulan sözlerini hem de bu “istifa” ihtimalini sormak için Mustafa Yeneroğlu’nu aradım. Açıkçası çok yorum yapmak istemedi ve şunu demekle yetindi:

“Bu konuda DEVA Partisi’nin pozisyonu neyse benim pozisyonum da odur.”

Görülen o ki 14 Kasım’da altılı masanın bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşecek"

Akşener ne demişti?

İYİ Parti lideri Akşener, Millet İttifakı'na girmek istediğini açıklayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etmiş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Altılı Masa'da oturan bir genel başkan olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi Altılı Masa'ya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur" ifadelerini kullanmıştı.