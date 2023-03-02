Altılı Masa toplantısından ayrılan Akşener'in yüzü şekilden şekile girdi

Bir türlü aday çıkaramayan Altılı Masa, sonunda adayını belirledi. Bu kez de adayın 6 Mart 2023'te açıklanacağı bildirildi.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu tebrikleri kabul etti

Yaşananların ardından Altılı Masa'nın adayı ile ilgili ise CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Cumhuriyetin 100. yılına cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanı yakışır… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, “herkesin cumhurbaşkanı” olacaktır. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın çevresinin tebriklerini kabul etti." iddialarında bulundu.

İYİ Parti'den tepki: Millet 5'ten büyüktür

6'lı masanın gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yapıp ardından gelen tepkiler üzerine sildi. Dikbayır'ın paylaşımının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Akşener'in yüzü şekilden şekile girdi

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise toplantının yapıldığı Saadet Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken toparlamaya çalıştığı yüzünün asık görüntüsü dikkat çekti.

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