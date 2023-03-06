Altılı masa toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı! Odada kısa bir sessizlik olmuş! Akşener'den efsane kapak

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek altılı masadan kalktığı toplantıda konuşulanları yazdı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi sarsan, hatta tüm ülkeye depremi bile unutturan "son 6’lı Masa toplantısı" hakkında meslektaşlarım elde ettiği bilgileri yazdı, anlattı.

Masa'nın devrilmesinden bir gün sonra ulaştığım kaynağım, bana içeride neler konuşulduğunu, kimin ne dediğini, nasıl davrandığını anlattı ve ben de sizlere aktarıyorum.

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Saadet Partisi’nin Genel Merkezi’ndeki toplantıda, ilk sözü ev sahibi Temel Karamollaoğlu aldı. Kısa bir “Hoş geldiniz” konuşmasının ardından esas konuya geldi ve “Bugün adayı belirlemek üzere bir araya geldik, ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a veriyorum" dedi. Uysal kısa ve net konuştu ve “Ben aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu öneriyorum” dedi. Sonra DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu söz alıp kendi adaylarının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Son olarak Temel Karamolluoğlu da “Bizim adayımız da Kemal Bey. Siz ne diyorsunuz” diye Meral Akşener’e sordu. Akşener, “Peki neden Kemal Bey’e de söz vermiyorsunuz” diye beklenmedik bir tepki verdi. Odada kısa bir sessizlik oldu. Meral Akşener devam etti: “İlkesel olarak Kemal Bey’in ismine karşı değilim. Fakat bizim partimizin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu iki isim üzerine konuşalım. Hatta anket yapalım. Öyle karar verelim.”

Akşener bu önerisinin en azından tartışılacağını düşünürken, Kılıçdardoğlu, “Onlar benim belediye başkanlarımdır ve görevlerinin başındadır” dedikten sonra ekledi: “O zaman biz bugün 5’li imza ile açıklama yapalım.”

Bunun üzerine Akşener masayı terk etmek üzere hareket geçince DEVA Partisi lideri Ali Babacan devreye girip ikna etmeye çalıştı. Akşener imzalanacak metne bir ek yapılması önerisini kabul etti.

“Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadesi eklendikten sonra imzalar atıldı ve ardından altı lider yemeğe geçti.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nden ayrıldıktan sonra her fırsatta “Masa’yı devirmem, millete ihanet etmem" diyen Meral Akşener, 6’lı Masa’yı yerle bir etti.

İçeride yaşanılanları bire bir sizlere aktardım. Burada olup biteni okuduktan sonra, Akşener’in tıpkı Masa’yı devirdiği açıklamada söylediği gibi "Bir dayatmaya karşı çıktığı” akıllara gelebilir. Fakat bu noktada, yanıtını sizlere başka bir yazıda vereceğim şu soruları sormak gerekir:

1- Akşener o ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilk kez mi duymuştu?

2- Akşener ve Kılıçdaroğlu, hiç kimseye haber vermeden kaç kez bir araya geldi ve neler konuştu?

3- Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı durumunda hangi görevleri istedi?

4- Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gizlice nerelerde buluştu?

5- İYİ Parti ve CHP arasında anlaşmazlıklar oluğunda devreye kim girdi? Bu arabulucunun görevi neydi?

Tam bu soruların yanıtını da aradığımızda ortaya çok önemli ve tarihi bir soru daha çıkıyor: Bu kadar pazarlık yapan, talepleri olan, CHP ile geleceğe dönük planlar yapan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adının diğer liderler tarafından dile getirildiği gece neden “ilk kez duyuyormuş gibi” hareket etti ve Masa'yı devirdi?"