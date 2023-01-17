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Siyaset Altılı masa istedi, gerçek ortaya çıktı... Mansur'un spor salonunun doğal gazı kesikmiş!
Siyaset

Altılı masa istedi, gerçek ortaya çıktı... Mansur'un spor salonunun doğal gazı kesikmiş!

Altılı masa, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk Spor Salonu’nu istedi. Salonun davalık olduğu, bu yüzden doğal gazının kesik olduğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri, salon ısıtması için jeneratör hazırlığına girişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:25:00 -
Altılı masa istedi, gerçek ortaya çıktı... Mansur'un spor salonunun doğal gazı kesikmiş!

CHP, "Belediye yönetimi nasıl olmamalı?" sorusuna cevap niteliğinde gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde doğal gaz krizi yaşandığı ortaya çıktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre altılı masa, 30 Ocak’ta tanıtım toplantısı düzenleme kararı aldı. Çalışmaları organize eden İletişim Komisyonu, Ankara’daki 10 bin 400 seyirci kapasiteli Ankara Arena ile 4 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Salonu’nu gündemine aldı. Basketbol maçlarının oynandığı Ankara Arena için Türkiye Basketbol Federasyonun’dan henüz bir talepte bulunulmadığı öğrenildi.

Altılı masa, diğer alternatif olan Atatürk Spor Salonunu’nun kullanımına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nden talepte bulundu. Belediye talebe olumlu yanıt verdi ancak salonun doğal gazının kesik olduğu bilgisini de iletti. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, salonun kullanım hakkını 2009 yılında devralan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden devam eden Yeni Ankara Stadyumu projesi nedeniyle tahliye talebinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, talebin sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle süreci yargıya taşıdı. Yargı süreci devam ederken Yeni Ankara Stadyumu projesinin inşaatı için bölgede doğalgaz hattı kesildi ve Atatürk Spor Salonu doğal gazsız kaldı.

15 Ocak’ta Atatürk Spor Salonu’nda “DEVA Türkiye’si” etkinliği düzenleyen DEVA Partisi de salonu jeneratör destekli elektrikli ısıtıcılarla ısıtırken, altılı masa da salon ısıtması için Büyükşehir Belediyesi’nden önlem almasını istedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de bu doğrultuda DEVA Partisi’nin yaptığı gibi, çok sayıda jeneratörü kullanarak salonun elektrikli ısıtıcılarla ısıtılması için hazırlıklara başladı.

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Yorumlar

1923 den bugüne

Chp halk için çok güzel işler yapmaya çalışıyor, ama vizyonsuz oldiklarından bir türlü beceremiyorlar!!!
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