Altılı masa ile ilgili şok "FETÖ" iddiası

Altılı masanın 11. toplantısında Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağı görüşünün çıktığını hatırlatan Kurtuluş Tayiz, "Erdoğan aday olamaz tezi, FETÖ'nün B planı olarak hep yedekte tutuluyordu. Zira Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiasını ilk olarak FETÖ'nün kıdemli yazarları dile getirmişti" ifadelerini kullandı.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Altılı masanın 11'inci toplantısında (birinci, ikinci ya da üçüncü toplantısında değil) Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağı görüşü çıktı.

Ortak bir aday bulamadılar ama ortak bir şekilde Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağı kanaatine vardılar.

Üstelik, dört buçuk yıl boyunca "Erdoğan'ı bu seçimde göndereceğiz" demiş olmalarına rağmen.

Ve üstelik "bunlar eskide kaldı" diyerek Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili herhangi bir şaibe iddiasında bulunmadıklarının altını defalarca çizmelerine rağmen.

Peki, bugüne kadar "Erdoğan'ı seçimlerde göndereceğiz" diye ajitasyonun dibini bulan altılı masa ve yancıları ne oldu da birdenbire fikir değiştirdi?

Cezaevindeki Demirtaş'tan Meral Akşener'e, "bunlar eskide kaldı" diyen Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na, Davutoğlu ve Babacan'a... Hepsine aynı anda geri vites yaptırtan ne? Hangi gelişme ya da güç?

Altılı masanın iplerinin dışarıda olduğunu bundan daha iyi gösteren bir gelişme olamaz herhalde. Bir anda, hepsi aynı nakaratı tekrarlamaya başladı.

"Erdoğan aday olamaz" tezi, FETÖ'nün B planı olarak hep yedekte tutuluyordu. Zira Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiasını ilk olarak FETÖ'nün kıdemli yazarları dile getirmişti.

Altılı masanın kazanacağına dair umutları tüketince FETÖ, "B planı"nı sahneye sürdü. Erdoğan, seçimlerin son düzlüğünde öyle bir depar attı ki, altılı masanın ipi göğüsleme ihtimali tümden yok oldu. Bu durumda altılı masa ve masanın gizli bacağı olan HDP'nin önüne "kaos senaryosu"nu koydular. Seçime değil kaosa, kargaşaya, çamura, çirkefliğe oynayacaklar. Seçimleri kazanmak için değil, seçimleri kavga sahnesine, meydanları kan gölüne çevirmeye çalışacaklar. İstikrarsızlık ve güvensizlik yaratmak için uğraşacaklar.

Batılı ülkelerden peş peşe "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarılarının gelmesi, Türkiye'de seçimlerin gergin bir havada geçmesi için dışarıdan ve içeriden pek çok müdahalenin tezgahlandığını gösteriyor. İktidar, bu gerçeği bilerek şimdiden güvenlik tedbirlerini iki kat, beş kat artırmalı. Vesayet odaklarının, terör şebekelerinin Türkiye'nin yeni yüzyılını berbat etmelerine fırsat vermemeli."