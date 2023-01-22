Altılı Masa ile ilgili bomba iddia! "İlk kez duyacaksınız" deyip açıkladı

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, kulislerde, muhalefetin adayının 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağının konuşulduğunu belirtti.

Aydemir, köşe yazısında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Altılı Masa'yla ilgili yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı adayının şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı. 30 Ocak’taki toplantının ardından adayın 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı belirtiliyor. Bu açıklama ortak adaya ilişkin mi olacak yoksa Kılıçdaroğlu’nun ismi mi açıklanacak? O gün yaklaştığında öğreneceğiz ancak aday ismi açıklandığında siyasi hava bir hayli ısınacak."