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Medya Altılı Masa ile ilgili bomba iddia! "İlk kez duyacaksınız" deyip açıkladı
Medya

Altılı Masa ile ilgili bomba iddia! "İlk kez duyacaksınız" deyip açıkladı

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, kulislerde, muhalefetin adayının 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağının konuşulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:33:00 -
Altılı Masa ile ilgili bomba iddia! "İlk kez duyacaksınız" deyip açıkladı

 

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, kulislerde, muhalefetin adayının 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağının konuşulduğunu belirtti. 

Aydemir, köşe yazısında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Altılı Masa'yla ilgili yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı adayının şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı. 30 Ocak’taki toplantının ardından adayın 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı belirtiliyor. Bu açıklama ortak adaya ilişkin mi olacak yoksa Kılıçdaroğlu’nun ismi mi açıklanacak? O gün yaklaştığında öğreneceğiz ancak aday ismi açıklandığında siyasi hava bir hayli ısınacak."

 

 

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