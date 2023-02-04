Altılı masa için "fetva" çıktı! Caiz olup olmadığını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yöneltilen "Temel Bey masaya aday olarak sizi önerirse sizin yanıtınız ne olur. İtiraz eder misiniz?" sorusuna "Mutabakat olursa olur. Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten" cevabını verdiğini hatırlatan Hikmet Genç, altılı masanın bitmek bilmeyen aday tartışmasını fena ti'ye aldı. "Doğru, Temel Bey aday göstermişse, itiraz etmek caiz değildir zaten!.. (Tövbe Estağfirullah)" ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"6'lı masa rulet masası gibi. Dönüp duruyor, kime ne çıkacağı belli değil.

Keyifle takip ediyoruz, takip ettikçe keyifleniyoruz!..

Masanın bu haftaki muterizi İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'ydi.

"Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." diyor

Bir de laf sokuyor; "13 Şubat'ta adayın belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey'in TV açıklamasından öğrendik"

Yeni bi'şey mi?..

Hayır...

Çok mu şaşırdık?

Hayır...

'Genel Başkanı'ndan mahalle sorumlusuna kadar her kademedeki İP'li aylardır o ya da bu şekilde; "By Kemal aday olmasın" diyor.

Neredeyse her İP'li, iki belediye başkanının önerilmesi halinde "hayır" demeyeceğini söylüyor.

Ve her ne hikmetse By Kemal bunları hiç duymuyor.

By Kemal, "13 Şubat'ta aday belirlenecek" diyor. Belirleyeceklermiş ama ismi hemen ilan edemeyebilirlermiş. Açıklamak biraz sürebilirmiş. (14 Şubat Sevgililer Günü mü açıklayacaklar acaba?!..)

Ahan da buraya tahminimi yazıyorum. Evet, By Kemal adaylığını ilan edecek. 13 Şubat'ta masada restleşmeler olacak ve büyük kavga çıkacak!..

Neyse biz dönelim mevzuya.

Bu kaçıncı oldu sayamadık ama önceki gün bir daha sordular By Kemal'e;

"Temel Bey masaya aday olarak sizi önerirse sizin yanıtınız ne olur. İtiraz eder misiniz?"

Cevap: "Mutabakat olursa olur. Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten."

Doğru, Temel Bey aday göstermişse, itiraz etmek caiz değildir zaten!.. (Tövbe Estağfirullah)

İyi de By Kemal'in adaylığına itiraz eden olursa, (Bal Şekil: İP ) aday olmak caiz midir hocam?..

Kızmayın canım öyle fetva sorar gibi sorduğumuza.

Rulet gibi duruyor ama, hacı hoca kaynıyor masa!.."