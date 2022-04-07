Altılı masa dağılmanın eşiğinden dönmüş! “Anlatırsam 'Aziz Nesin'lik olur”

Muhalefetin 6’lı masası daha elle tutulur, dişe dokunur bir hamle yapamadan dağılmanın eşiğine geldi. Partilere bağlı gazeteler üzerinden birbirlerine sataşan ve cevap vermeye çalışan siyasilerin, defalarca masayı dağıtmak üzere olduğu öğrenildi. Bunlardan birinin sebebinin ise, yapılacak bir sayfalık açıklamaya karar verilmemesi olduğu belirtildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair değerlendirmelerini taşıdığı köşesinde, muhalefetin durumunu da aktardı.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Ukrayna Savaşı’nda hem Putin’le hem Zelenski ile görüşen tek lider olan Erdoğan, barışın sağlanması için gösterdiği çabalarla küresel liderliğini perçinledi.

Putin ve Zelenski tarafından güvenilir arabulucu olarak görüldüğü için dünya liderleri, destek vermek ve bilgi almak için Erdoğan’la görüşmeyi tercih ediyorlar. Ukrayna konusunda Erdoğan’ın duruşu diğer ülke liderleri tarafından merak ve ilgi konusu olmaya devam ediyor.

Ukrayna Savaşı 24 Şubat’ta başladı. Erdoğan 23 Şubat tarihinden bu yana Zelenski ile dört kez, Putin’le üç kez görüştü. Ben en son 50’yi geçince saymayı bıraktım, Erdoğan bu süreçte başta ABD Başkanı Biden olmak üzere devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

Bizim muhalefet ne yapıyor? Henüz Erdoğan’ın yediği manda yoğurdu polemiğini aşabilmiş değil.

‘AZİZ NESİN’LİK

Aylar süren tartışmalardan sonra altı liderin oturacağı masanın şeklini belirlemeyi başardılar. Liderler toplantısından sonra yayınlanan ortak bildirinin bir hikâyesi var. Anlatsam ‘Aziz Nesin’lik olur. Bir sayfalık açıklama için neredeyse masayı dağıtacak hale gelenler, yarın ülkeyi yönetmeye kalksa vay halimize. Ukrayna Savaşı biter, bunlar daha hangi açıklamayı yaparız diye tartışıyor olur. O kadar yani...