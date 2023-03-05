Sosyal medyada altılı masanın adaylık yarışı hayvanlar aleminden örnekle anlatıldı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dağıttığı 6'lı masada yaşanan koltuk kavgası sosyal medyada hayvanlar aleminden örnekle anlatıldı.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle 6'lı masayı devirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda anlaşamayan Akşener, "aday konusunda mutabık kaldık" yazılı kağıda imza atarak kamuoyuna güven mesajı vermeyi sürdürse de bu imzadan birkça saat sonra masadan ayrıldığını duyurdu.
Akşener-Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgası, sosyal medyada ise hayvanlar aleminden örnekle anlatıldı.
Bir hayvan çiftliğinde kaydedilen videoda, oğlakların tenekenin üzerine çıkabilmek için verdiği kavgaya ait anlar yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Görüntülerde tenekenin üzerine çıkabilmek için birbirlerini itekleyen oğlaklar görülürken, video sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.