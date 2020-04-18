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Aktüel

Altı köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ta altı köyde karantina kaldırıldı.

2020-04-18 17:28:25 -
Altı köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ta altı köyde karantina kaldırıldı.


Sivas Valiliği Pandemi Kurulu tarafından, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan altı köy, sosyal izolasyon sağlandığı için karantinadan çıkartıldı. Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe, Boyalı, Sütlüce, Güzelyurt. Suşehri ilçesine bağlı Çitlice ve Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinin karantinadan çıkartıldığı belirtildi.


Yapılan duyuruda ayrıca Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyünün karantina altına alındığı açıklandı.

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