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Siyaset Altı kaval üstü şeşhane! "Tertemiz oldu" denen Esenler Otogarı'nı bir de böyle görün
Siyaset

Altı kaval üstü şeşhane! "Tertemiz oldu" denen Esenler Otogarı'nı bir de böyle görün

Geçtiğimiz günlerde, “Tertemiz oldu” diye reklamı yapılan Esenler Otogarı’nın gerçek hali ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 14:38:00 -

Yalan siyasetiyle özellikle genç kesimlere oynamaya çalışan CHP’nin mumu artık yatsıya kadar da yanmıyor.

Ortaya elle tutulur hiçbir icraat koyamayan CHP’liler, yalanla göz boyamaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın (Esenler Otogarı) temizlendiği iddiasıyla reklam yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yalanı ortaya çıktı.

Kaydedilen görüntülerde, Esenler Otogarı’nın içler acısı hali gözler önüne serildi. Vatandaş, otogarın içinde bulunduğu durumdan isyan etti.

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