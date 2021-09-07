Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek. Talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Ülkenin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ile hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi için ticaret diplomasisi araçları, bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin şekilde kullanılacak.