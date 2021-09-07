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Ekonomi Alternatif turizm ürünleri belirlenecek
Ekonomi

Alternatif turizm ürünleri belirlenecek

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:18:00 -
Alternatif turizm ürünleri belirlenecek

Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek. Talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Ülkenin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ile hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi için ticaret diplomasisi araçları, bölgesel ve çok taraflı iş birliği platformları etkin şekilde kullanılacak.

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