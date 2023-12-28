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Ekonomi Alternatif piyasa araçlarına yönelim var! 2024 yılında yatırımcının önüne bunlar çıkacak
Ekonomi

Alternatif piyasa araçlarına yönelim var! 2024 yılında yatırımcının önüne bunlar çıkacak

Yeniakit Publisher
2023-12-28 14:52:00 - 2023-12-28 14:52:13
Alternatif piyasa araçlarına yönelim var! 2024 yılında yatırımcının önüne bunlar çıkacak

Gelecek yılın en önemli konularından biri enflasyon muhasebesi olacak. Peki borsada seyir nasıl devam edecek?

Aralık ayında düşen hacimle birlikte yüzde 8,7 gerileyen Borsa İstanbul için gelecek yıl seçicilik ve zamanlamanın ön planda olacağını belirten İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Muhtemelen 2023 yılını zayıf bir performansla ancak reel getiri ile tamamlayacağız. 2024 yılının yatırım temasında seçicilik kadar önemli olacak konu zamanlama. Yabancı yatırımcı için Türk piyasasına yatırım yapmak hala maliyetli. Dolayısıyla bir süre daha izlemede kalmayı tercih edebilirler." dedi.

Yatırım yapmak maliyetli

Özer, “ Yabancı yatırımcı için Türk piyasasına yatırım yapmak hala maliyetli. Dolayısıyla bir süre daha izlemede kalmayı tercih edebilirler. Ancak kararlı ekonomi politikaları, düşen kredi risk primi (CDS) yazdığımız olumlu hikayeyi destekleyecektir. 2024 yılında borsa endeksinin yükselişe geçmesini bekliyorum. Ancak unutulmamalıdır ki borsa endeksi geçen yıl olduğu gibi rakipsiz değil. Yükselen mevduat faizi ve tahvil faizleri borsaya karşı bir rakip oluşturuyor. Dolayısıyla getirinin çok da ucuz olmadığı 2024 yılında seçici ve zamanlamaya önem vereceğimiz bir ortamın olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Enflasyon muhasebesi öne çıkacak

Gelecek yılın en önemli konularından birinin enflasyon muhasebesi olacağını belirten Özer, “Her şirketin finansal yapısı birbirinden farklı olduğundan enflasyon muhasebesinin gelmesiyle tüm şirket karlılığını ayrı ayrı hesaplayarak değerlendirmek gerekecek. Bununla birlikte 2024 yılını ikiye ayırmak gerekiyor. Yılın ilk yarısında yüksek faiz ortamı ile iç tüketimdeki yavaşlama devam edecek. Dolayısıyla büyümeye odaklı, döngüsel diyebileceğimiz ve iç tüketimle karlılığını artırmış şirketler biraz daha geri planda kalabilir. Bunun yanı sıra talep esnekliği düşük, zaruri ve ihtiyaç olabilecek sektörlerde daha güçlü eğilimler görebiliriz. ” dedi.

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