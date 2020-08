Alternatif Bank, Stevie Ödüllerinde "En Değerli İşveren" listesine girdi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Awards for Great Employers ) Stevie Büyük İşverenler Ödülleri) 2020‘de pandemi süresince çalışanlarına yönelik aldığı tedbirler ve hayata geçirdiği farklı uygulamalarıyla bronz ödülün sahibi oldu.



Alternatif Bank açıklamasına göre, banka "insan odaklı" yaklaşımıyla pandeminin başından itibaren çalışanların öncelikli olarak sağlığını ve memnuniyetini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kapsamlı projeleriyle Stevie Awards for Great Employers 2020’de "Covid Response" kategorisinde "En Değerli İşveren" listesine girdi.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, "Tüm dünyayla birlikte daha önce deneyimlemediğimiz bir süreci yaşarken en önemli önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak oldu. İnsan odaklı yönetim anlayışımızla sürecin başından itibaren hijyen, mimari ve çalışma düzenine dair kapsamlı tedbirler alarak, ekip arkadaşlarımızın gönül rahatlığıyla mutlu çalışabilecekleri ortamları sağlamaya büyük özen gösterdik." ifadelerini kullandı.



Kurumsal önlemlerin yanı sıra çalışanlara bu dönemde kendilerini, sevdiklerini dolayısıyla iş arkadaşlarını ve müşterilerini nasıl koruyabileceklerine dair hazırladıkları kılavuzlarla rehberlik ettiklerini dile getiren Firuzbay, şunları kaydeti:



"İş yaşamının yeni kurallarının yazıldığı bu dönemde çalışanlarımızın gelişim yolculuklarına ara vermeden devam ediyoruz. Eğitimlerimizi, yetenek değerlendirme programlarımızı, koçluk desteğimizi dijital ortama taşıyarak yoğunlaştırdık. İşin yönetiminden bağımsız olarak bu dönemde, çalışanlarımızın yanı sıra ailelerinin de yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için çok önemliydi. Onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için hafta içi her gün bir spor branşında online ders gerçekleştirirken, her hafta sonu da hayata dair konularda uzmanlarla bir araya geliyoruz. Bu döneme özel olarak çalışanlarımızın ve ailelerinin endişelerini gidermek, psikolojik olarak rahatlamalarına destek olmak amacıyla iç iletişim kanallarımızdan günlük tavsiyeler veriyor, ruh ve beden sağlığına dair seminer ve atölyeler düzenliyoruz. Spor kulübümüz AlternaFIT’teki yoga, pilates, zumba sınıflarımızı, film okuma atölyelerimizi online’a alarak günlük rutinlerimizden de vazgeçmedik. Çalışanlarımız bu dönemde de profesyonel uzmanlardan kurulu Çalışan Destek Hattımızdan genel sağlıktan hukuk alanına kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek alabiliyor."



Firuzbay, bu sürecin kendilerine aynı zamanda salgın sonrasında çalışanların iş ve yaşam dengelerini destekleyebilmek amacıyla yeni çalışma modellerini daha hızlı şekilde uygulamaya alma fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu kapsamda AlterFlex ismiyle hem uzaktan hem de esnek mesai saatlerini kapsayan işin ve çalışanın yeni dünyasıyla uyumlu çalışma modelimizi hayata geçirdik. Tüm bunların neticesinde, insan kaynağı yönetimine dair aldığımız aksiyonlar ve iç iletişim faaliyetlerimizin değerlendirildiği Stevie gibi uluslararası saygınlığı olan bir kurumdan aldığımız bu ödül, bizim için ayrı bir anlam taşıyarak doğru bir yolda olduğumuzun güzel bir göstergesi niteliğinde. İnsan odaklı yaklaşımımız ve basiretli bankacılık anlayışımızla çalışmalarımızı yönetirken layık görüldüğümüz bu ödülün gururunu yaşıyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.