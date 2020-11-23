Alternatif Bank, dijital hizmetlerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, şubelerde yapılan işlemlerde müşteri tanımlama süresini yüzde 70 kısalttıklarını belirterek, "Hesap açılışı ve ürün sahibi olma süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya çevirerek 9 dakikaya indirdik." dedi.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, "Danışman Bankacılık" anlayışıyla müşterilerine özel çözümler sunan banka, dönüşüm hamlesini dijitalleşen süreçler ve müşteriye dönük onay ekranlarıyla tüm şubelerine taşıyor.

Bu kapsamda banka, hizmet kanalları ve uzmanlaşmış dijital hizmetlerine yönelik teknoloji yatırımlarına devam ederken, üst düzey bir müşteri deneyimi yaşatacak ve müşterilerine zaman kazandıracak projeleri hayata geçiriyor.

Banka son olarak, dijitalleşen süreçler ve tüm şubelerinde bulunan müşteriye dönük onay ekranları sayesinde hesap açılışı, banka kartı ve internet bankacılığı gibi temel ürün ve hizmetlerin açılış sürecini 9 dakika gibi kısa bir süreye indirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, 2018'de başlattıkları dijital dönüşüm hamlesinin sonuçlarını giderek daha fazla gördüklerini bildirdi.

Hayata geçirdikleri yeni uygulamalarla şubeye gitmeden müşteri olma ve pek çok işlemi dijital ortamda tamamlama imkanı sunduklarını belirten Beyzadeoğlu, şunları kaydetti:

"Ödüllü altyapımız Alternext üzerinden yenilediğimiz internet bankacılığı ve mobil kanallarımızda gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle müşterilerimize hep daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bizim için dijitalleşme sadece hizmet kanallarındaki bir değişim değil, iş yapış şeklimiz ve sistemlerimizle uçtan uca bir bakış açısı ortaya koymak demek. Bu amaçla müşteri deneyimini yukarı taşıyacak yeni nesil bankacılık uygulamalarımızla müşterilerimize finansal alanda yetkin bir danışmanlık hizmeti verirken, aynı zamanda onlara zaman kazandırıyoruz.

Özellikle pandemiyle birlikte şubede geçirilen zamanı en aza indirmek çok daha önemli hale geldi. Bu doğrultuda hizmet kanallarımızda müşteri yolculuklarını dijitalleştirerek müşteri deneyimini iyileştirmenin yanı sıra şubelerimizde işlemlerini çok daha hızlı ve kolay tamamlamalarını sağlıyoruz."

Beyzadeoğlu, bu değişimlerle birlikte şubelerde yapılan işlemlerde müşteri tanımlama süresini yüzde 70 kısalttıklarını vurgulayarak, "Hesap açılışı ve ürün sahibi olma süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya çevirerek 9 dakikaya indirdik." ifadesini kullandı.





- "Aldığımız belgeleri de sadeleştirdik"





Aynı zamanda aldıkları belgeleri de sadeleştirdiklerini belirten Beyzadeoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimiz bireysel veya ticari sözleşmelerde, sayfalarca belge ve onlarca imzayla uğraşmadan artık sadece birkaç imzayla süreci tamamlayabiliyor. Temel bankacılık ürünlerine sahip olmaları için eskiden 10'dan fazla imza gerektiren onay sürecini de tamamen kağıtsız, imzasız ve güvenilir bir şekilde dijital ekranlar üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Müşteri tanımlama işlemi gerçekleştiği anda da Alternatif Kart'ını anında teslim alıyor, internet bankacılığı ve vadesiz hesabını hemen kullanmaya başlıyorlar."

Beyzadeoğlu, tüm bu dönüşüm projeleriyle daha iyi bir bankacılık deneyimi sunmanın yanı sıra, müşterilerden aldıkları geribildirimler sayesinde banka stratejileriyle örtüşen alanlarda ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

