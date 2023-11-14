Altcoinlerde durum "karışık"

Haftanın ikinci işlem gününe başlarken kripto para piyasaları sakin seyretti. Bitcoin 37.000 - 36.600 dolar arasında fiyatlanırken dün akşam saatlerinde piyasada yayılan bir haber günün en çok dikkat çeken gelişmesi oldu. Bitcoin, yeni günün sabah saatlerinde 36.700 dolar civarında alıcı bulurken Ethereum 2.060 dolar bölgesinde fiyatlanıyor. Altcoinlerde ise dün artan volatilitenin ardından karışık bir görünüm söz konusu.

Haftaya durağan başladı

Piyasalar haftaya durağan başlarken günün en çok dikkat çeken gelişmesi Ripple'den geldi. Piyasalarda yayılan habere göre BlackRock’ın spot XRP ETF başvurusu yaptığı iddia edilmesi kripto para piyasalarında volatilitenin artmasına sebep oldu ve kısa süreli bir yükseliş görüldü. Ancak daha sonra BlackRock, yaptığı açıklamada XRP destekli bir ETF başlatma ve SEC’e başvuruda bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve bu iddiaları reddetti.

Bunun üzerine ise yükselişler yerini geri çekilmelere bıraktı. Haber dolaşmaya başladığı andan itibaren yüzde 12’nin üzerinde yükselerek 0,75 doları test eden XRP, daha sonra 0,65 dolar bölgesine döndü. Yeni günde ise yatay seyrine devam ediyor. Makro tarafta ise bugünün en önemli gelişmesi ABD enflasyon verisi olacak. yüzde 3,3’e gerilemesi beklenen veri beklentilerden farklı gelmesi halinde piyasada oynaklık artabilir.