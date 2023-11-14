  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Gazze’de şehir çatışmaları başladı Hamas yeni video paylaştı! İsrail askerleri kaçacak delik arıyor

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan BAE'den beklenmedik karar! ABD ile anlaştılar

ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında

‘Sarallar’ çetesi çökertildi

Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var
Ekonomi Altcoinlerde durum "karışık"
Ekonomi

Altcoinlerde durum "karışık"

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:22:40 - 2023-11-14 16:22:39
Altcoinlerde durum "karışık"

Bitcoin 37.000 - 36.600 dolar arasında fiyatlanırken dün akşam saatlerinde piyasada yayılan bir haber günün en çok dikkat çeken gelişmesi oldu.

Haftanın ikinci işlem gününe başlarken kripto para piyasaları sakin seyretti. Bitcoin 37.000 - 36.600 dolar arasında fiyatlanırken dün akşam saatlerinde piyasada yayılan bir haber günün en çok dikkat çeken gelişmesi oldu. Bitcoin, yeni günün sabah saatlerinde 36.700 dolar civarında alıcı bulurken Ethereum 2.060 dolar bölgesinde fiyatlanıyor. Altcoinlerde ise dün artan volatilitenin ardından karışık bir görünüm söz konusu.

Haftaya durağan başladı

Piyasalar haftaya durağan başlarken günün en çok dikkat çeken gelişmesi Ripple'den geldi. Piyasalarda yayılan habere göre BlackRock’ın spot XRP ETF başvurusu yaptığı iddia edilmesi kripto para piyasalarında volatilitenin artmasına sebep oldu ve kısa süreli bir yükseliş görüldü. Ancak daha sonra BlackRock, yaptığı açıklamada XRP destekli bir ETF başlatma ve SEC’e başvuruda bulunduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve bu iddiaları reddetti.

Bunun üzerine ise yükselişler yerini geri çekilmelere bıraktı. Haber dolaşmaya başladığı andan itibaren yüzde 12’nin üzerinde yükselerek 0,75 doları test eden XRP, daha sonra 0,65 dolar  bölgesine döndü. Yeni günde ise yatay seyrine devam ediyor. Makro tarafta ise bugünün en önemli gelişmesi ABD enflasyon verisi olacak. yüzde 3,3’e gerilemesi beklenen veri beklentilerden farklı gelmesi halinde piyasada oynaklık artabilir.

Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu
Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu

Ekonomi

Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!
BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Ekonomi

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Kripto paranın vitesi patladı
Kripto paranın vitesi patladı

Ekonomi

Kripto paranın vitesi patladı

Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor
Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor

Ekonomi

Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23