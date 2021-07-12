Altaylı yol verdi! Koray Aydın salladı

Habertürk'te Fatil Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, HDP ittifakı sorusunu nasıl cevaplayacağını şaşırdı.

Sunucu Fatih Altaylı'nın "Siz serok Erdoğan denildiği için eleştiriyorsunuz ama sizin millet ittifakında HDP'nin İstanbul seçimlerinde gördük, sizin tarafa oy verdiyor olması size bir baskı oluşturuyor mu?" sorusunu cevaplayan Aydın, "Bunu AK Parti böyle yansıtmaya çalışıyor. HDP aday çıkarmadı tabanı muhtemel olarak İmamoğlu'na oy verdi. Biz sahayı domine ettik. Sandık hakimiyeti kurduk." diyerek cevapladı.

Altaylı'nın, "Yani sizin İstanbul'daki başarınız HDP'den çok örgütlü çalışmaya mı bağlı?" sorusu üzerine Aydın, "İstekli arzulu ve planlı çalışmaya bağlıyorum. HDP seçime girmedi her parti oyları almak için çaba sarf etti." dedi.

İttifakı terör sevici Demirtaş itiraf etti

Millet ittifakı terör sevici HDP ile olan ittifakını reddetse de Törör suçundan hapis cezası alan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş son yerel seçimde attığı tweette,"Bugün için, Sayın İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, "zorla güzellik" de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar." diyerek ittifakı gözler önüne serdi.